Комтуа о русском языке: «Хочу научиться составлять хотя бы простые и самые необходимые предложения»
Максим Комтуа ответил на вопрос относительно изучения русского языка
«Будет очень сложно выучить язык, особенно учитывая плотный график. Я пытаюсь, но пока мне это дается довольно тяжело.
Но буду стараться понимать русский язык и хочу научиться составлять хотя бы простые и самые необходимые предложения», – сказал канадский нападающий «Динамо» Максим Комтуа.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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