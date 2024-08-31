Комтуа о русском языке: «Хочу научиться составлять хотя бы простые и самые необходимые предложения»

Максим Комтуа ответил на вопрос относительно изучения русского языка

«Будет очень сложно выучить язык, особенно учитывая плотный график. Я пытаюсь, но пока мне это дается довольно тяжело.

Но буду стараться понимать русский язык и хочу научиться составлять хотя бы простые и самые необходимые предложения», – сказал канадский нападающий «Динамо » Максим Комтуа .