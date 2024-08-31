Комтуа назвал Кузнецова лучшим российским хоккеистом, с которым играл: «У него была очень хорошая карьера в НХЛ. И в КХЛ он будет одним из лучших игроков»
«Мне сложно сказать, кто лучший российский игрок из тех, против которых я играл. Их было очень много. Из тех, с кем я был в одной команде, думаю, что Кузнецов лучший.
В юниорской команде я играл с Виталием Абрамовым. У нас была очень хорошая игровая химия с ним, мы взаимодействовали и были сильны по юниорам.
Я не знал, что он [Кузнецов] собирается вернуться в КХЛ. Он очень хороший человек. Несмотря на то, что я почти не играл за «Каролину», он сильно помогал мне.
Он помог мне в подготовке к единственной игре, которую я провел в плей-офф. Я могу сказать о нем только хорошие слова.
У него была очень хорошая карьера в НХЛ, я думаю, что и в КХЛ он будет одним из лучших игроков. Будет весело сыграть против него», – сказал нападающий «Динамо» Максим Комтуа.
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