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  • Комтуа назвал Кузнецова лучшим российским хоккеистом, с которым играл: «У него была очень хорошая карьера в НХЛ. И в КХЛ он будет одним из лучших игроков»
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Комтуа назвал Кузнецова лучшим российским хоккеистом, с которым играл: «У него была очень хорошая карьера в НХЛ. И в КХЛ он будет одним из лучших игроков»

Максим Комтуа ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте, с которым он играл

«Мне сложно сказать, кто лучший российский игрок из тех, против которых я играл. Их было очень много. Из тех, с кем я был в одной команде, думаю, что Кузнецов лучший.

В юниорской команде я играл с Виталием Абрамовым. У нас была очень хорошая игровая химия с ним, мы взаимодействовали и были сильны по юниорам.

Я не знал, что он [Кузнецов] собирается вернуться в КХЛ. Он очень хороший человек. Несмотря на то, что я почти не играл за «Каролину», он сильно помогал мне.

Он помог мне в подготовке к единственной игре, которую я провел в плей-офф. Я могу сказать о нем только хорошие слова.

У него была очень хорошая карьера в НХЛ, я думаю, что и в КХЛ он будет одним из лучших игроков. Будет весело сыграть против него», – сказал нападающий «Динамо» Максим Комтуа.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
logoСКА
logoНХЛ
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoДинамо
logoВиталий Абрамов
logoМаксим Комтуа
ТАСС
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