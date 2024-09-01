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Комтуа о переходе в КХЛ: «Решил, что это лучший вариант для меня. Все пожелали удачи, никто не говорил негатива»

Канадец Максим Комтуа рассказал о переходе в КХЛ из Северной Америки.

25-летний форвард подписал контракт на год с московским «Динамо» в это межсезонье.

«Все мне пожелали удачи и получать удовольствие от хоккея, никто не говорил мне негатива. Но даже если бы это было, я не всегда забочусь о том, что говорят другие.

Это моя жизнь. И это полностью мое решение, я решил, что на данный момент это лучший вариант для меня», – сказал канадский нападающий «Динамо» Максим Комтуа.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoКХЛ
logoДинамо
logoМаксим Комтуа
ТАСС
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