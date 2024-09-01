Максим Комтуа: «Динамо» будет претендовать на Кубок Гагарина. Я не следил за КХЛ, мне сказали, что клуб давно не выигрывал»
Максим Комтуа оценил перспективы «Динамо» в новом сезоне КХЛ.
Предыдущая победа бело-голубых в Кубке Гагарина состоялась в 2013 году.
«Ранее я не следил за КХЛ, но слышал от других игроков только хорошее об этом клубе. У нас очень сильная команда, мы будем претендовать на Кубок Гагарина.
Выиграть его было бы большим успехом для меня, мне сказали, что «Динамо» давно не выигрывало Кубок Гагарина. Поэтому сейчас моя цель – помочь клубу привезти трофей в Москву», – заявил форвард Максим Комтуа.
Комтуа о переходе в КХЛ: «Решил, что это лучший вариант для меня. Все пожелали удачи, никто не говорил негатива»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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