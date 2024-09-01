Максим Комтуа: «Динамо» будет претендовать на Кубок Гагарина. Я не следил за КХЛ, мне сказали, что клуб давно не выигрывал»

Максим Комтуа оценил перспективы «Динамо» в новом сезоне КХЛ.

Предыдущая победа бело-голубых в Кубке Гагарина состоялась в 2013 году.

«Ранее я не следил за КХЛ, но слышал от других игроков только хорошее об этом клубе. У нас очень сильная команда, мы будем претендовать на Кубок Гагарина.

Выиграть его было бы большим успехом для меня, мне сказали, что «Динамо » давно не выигрывало Кубок Гагарина. Поэтому сейчас моя цель – помочь клубу привезти трофей в Москву», – заявил форвард Максим Комтуа .

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