Плющев о переходе россиян из Северной Америки в КХЛ: «Возвращаются те, у кого возраст, либо те, кто не может себя там проявить. Не стал бы говорить, что КХЛ стала сильнее»

Владимир Плющев высказался о возвращении россиян из Северной Америки в КХЛ.

В это межсезонье в Россию вернулись Евгений Кузнецов , Никита Зайцев, Александр Барабанов , Денис Гурьянов и другие хоккеисты.

«Возвращаются из Америки те, у кого возраст дает о себе знать. Либо те, кто просто не может себя там проявить по истечении определенного количества времени. Говорить о том, что КХЛ с их возвращением станет сильнее и красочнее, я бы не стал.

Подготовка кадров в России стоит на нуле. Все клубы, имеющие великолепные условия, не могут похвастаться тем, что готовят хоккеистов на высшем уровне», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

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