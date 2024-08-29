Плющев о Кузнецове в СКА: «Один игрок не может сделать команду фаворитом. Он способен внести вклад в успехи клуба, но один в поле не воин»

Владимир Плющев высказался о первом голе Евгения Кузнецова за СКА

Нападающий отличился в матче турнира имени Пучкова против «Северстали».

«Мы прекрасно знаем его возможности. Первая шайба за команду всегда влечет за собой хорошее настроение и перспективы на будущее. Для любого мастера сделать почин перед основным сезоном очень важно.

Но надо понимать, что один игрок не может сделать команду фаворитом. Любая личность только дополняет коллектив, в котором находится.

Конечно, он способен внести определенный вклад в успехи СКА и поднять настроение, однако, опять же, один в поле не воин. Нужно смотреть в целом, насколько весь СКА готов завоевать Кубок Гагарина , насколько актуальны и грамотно составлены тактические и другие оперативные планы тренерского состава клуба. От этого будет зависеть успех команды», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.