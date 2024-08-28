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  • Плющев о латинице в КХЛ: «Зрители в других странах определят, где Кузнецов – не по фамилии, а по манере игры. Надо определиться, для кого играем, никто же не предлагает в НХЛ писать фамилии на русском»
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Плющев о латинице в КХЛ: «Зрители в других странах определят, где Кузнецов – не по фамилии, а по манере игры. Надо определиться, для кого играем, никто же не предлагает в НХЛ писать фамилии на русском»

Владимир Плющев считает, что в КХЛ нужно использовать кириллицу.

Olimpbet ВХЛ ранее сообщила, что отказалась от использования латиницы на форме. Фамилии хоккеистов на игровой форме команд хоккейных клубов будут наноситься на кириллице.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выступил против использования кириллицы на формах в КХЛ, так как болельщики в Индии и Китае не смогут прочитать фамилии игроков. 

«Не понимаю, почему до сих пор в КХЛ не пишут фамилии кириллицей. В футболе на спине четко написаны фамилии на том языке, на котором говорят все в России.

Можно сколько угодно говорить, что у нас континентальная, межконтинентальная лига. Да, у нас играют белорусы и казахи, но уверен, что болельщики точно лучше читают на русском языке, чем на том, на котором им предлагают это делать.

Надо уже определиться, для кого играем. Может быть, там на нас кто-то смотрим, а может, и не смотрит, а наоборот плюется. Или все же для своих играем?

Зритель за океаном и в других странах и так сможет определить, где Кузнецов, а где кто-то другой. Они определяют это не по фамилии на спине, а по манере игры.

В советские времена на спинах не было никаких надписей, но все четко знали, что это Валерий Харламов, а это Александр Мальцев. Те болельщики, которым это интересно, они будут узнавать, больше читать. Если не поймут, это их проблема.

Мы же в состоянии прочитать фамилии игроков НХЛ, что-то никто не предлагает в НХЛ писать фамилии на русском, потому что наши болельщики не поймут ничего. Все остальное – отговорки», – сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Все про спорт»
logoСКА
logoВладимир Плющев
logoНХЛ
logoВалерий Харламов
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoАлександр Мальцев
logoВХЛ
logoРоман Ротенберг
игровая форма
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