Плющев о правилах КХЛ: «Коллеги-арбитры рассказали – предлагается ограничить время позиционной атаки. Многие просто в шоке, калька с баскетбола»

Владимир Плющев рассказал о том, как могут измениться правила в КХЛ

– Коллеги-арбитры рассказали мне, что на очереди готовится что-то еще более авантюрное и даже абсурдное.

– Заинтриговали, Владимир Анатольевич!

– Руководитель корпуса теперь лоббирует новинку из баскетбола – и опять на полном серьезе. Знаю, что многие арбитры просто в шоке!

– Что за новинка?

– Предлагается ограничить время позиционной атаки. Чтобы избежать превышения этого времени, игрок, владеющий шайбой, должен выйти из зоны, тогда секундомер обнуляется. Калька с совершенно другого вида спорта – баскетбола!

Любой человек хоккея – тренер, судья, даже болельщик – понимает, что это – бредятина. Которая кардинально меняет игру и превращает хоккей в другой вид спорта.

Но, видимо, таков у нас сегодня уровень судейского менеджмента.

Идет имитация кипучей деятельности – путем надругательства над хоккейными правилами, которые написаны потом и кровью многих хоккейных поколений.

– Сомневаемся, что такая новинка будет внедрена.

– Я тоже сомневаюсь. В нашем хоккее, наверное, остались профессионалы, которые ударят по рукам и прикроют это шапито.

Повторюсь, КХЛ может быть независимой от ИИХФ – но не от здравого смысла, – сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.