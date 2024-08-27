Плющев о правилах КХЛ: «Коллеги-арбитры рассказали – предлагается ограничить время позиционной атаки. Многие просто в шоке, калька с баскетбола»
– Коллеги-арбитры рассказали мне, что на очереди готовится что-то еще более авантюрное и даже абсурдное.
– Заинтриговали, Владимир Анатольевич!
– Руководитель корпуса теперь лоббирует новинку из баскетбола – и опять на полном серьезе. Знаю, что многие арбитры просто в шоке!
– Что за новинка?
– Предлагается ограничить время позиционной атаки. Чтобы избежать превышения этого времени, игрок, владеющий шайбой, должен выйти из зоны, тогда секундомер обнуляется. Калька с совершенно другого вида спорта – баскетбола!
Любой человек хоккея – тренер, судья, даже болельщик – понимает, что это – бредятина. Которая кардинально меняет игру и превращает хоккей в другой вид спорта.
Но, видимо, таков у нас сегодня уровень судейского менеджмента.
Идет имитация кипучей деятельности – путем надругательства над хоккейными правилами, которые написаны потом и кровью многих хоккейных поколений.
– Сомневаемся, что такая новинка будет внедрена.
– Я тоже сомневаюсь. В нашем хоккее, наверное, остались профессионалы, которые ударят по рукам и прикроют это шапито.
Повторюсь, КХЛ может быть независимой от ИИХФ – но не от здравого смысла, – сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.
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