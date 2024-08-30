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  • Ткачак о смерти Годро: «Раздавлен горем, буду скучать по его улыбке! Покойся с миром, Джонни Хоккей! Люблю тебя, брат»
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Ткачак о смерти Годро: «Раздавлен горем, буду скучать по его улыбке! Покойся с миром, Джонни Хоккей! Люблю тебя, брат»

Мэттью Ткачак выразил соболезнования в связи со смертью Джонни Годро

31-летнего форварда «Коламбуса» и его брата сбила машина во время прогулки на велосипедах. Сообщалось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения

«Абсолютно раздавлен горем. Я буду скучать по этой улыбке! Покойся с миром, Джонни Хоккей! Люблю тебя, брат», – написал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак

Фото: instagram.com

Трагедия в НХЛ: звезда «Коламбуса» и его брат погибли в автокатастрофе

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: инстаграм Мэттью Ткачака
происшествия
logoФлорида
logoКоламбус
logoНХЛ
logoДжонни Годро
logoМэттью Ткачак
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