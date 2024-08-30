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  • Федерации хоккея Канады и США о смерти Годро: «Мы потрясены и опечалены уходом Джонни и Мэттью, выражаем соболезнования всем, кого коснулась трагедия»
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Федерации хоккея Канады и США о смерти Годро: «Мы потрясены и опечалены уходом Джонни и Мэттью, выражаем соболезнования всем, кого коснулась трагедия»

Федерации хоккея Канады и США выразили соболезнования из-за смерти Джонни Годро

31-летнего форварда «Коламбуса» и его брата сбила машина во время прогулки на велосипедах. Сообщалось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения

«Мы потрясены и глубоко опечалены уходом Джонни и Мэттью Годро. Выражаем соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия», – говорится в заявлении Федерации хоккея Канады

«Наши искренние соболезнования семье и друзьям Джонни и Мэттью Годро, чьи жизни оборвались так рано. Слов недостаточно, чтобы передать всю ту боль, которую сегодня испытывает хоккейное сообщество», – говорится в заявлении Федерации хоккея США. 

Годро был чемпионом мира среди молодежи 2013 года в составе сборной США, бронзовым призером ЧМ-2018 и чемпионом NCAA. Выбран «Калгари» в четвертом раунде драфта НХЛ-2011.

Джонни выступал в лиге за «Флэймс» и за «Коламбус». На его счету 743 (243+500) очка за 763 игры в регулярных чемпионатах и 33 (11+22) балла за результативность в 42 матчах плей-офф.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Федерации хоккея Канады
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