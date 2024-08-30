Гру о смерти Годро: «Мы опустошены. Робинсон был близок к его семье, я предложил Бадди пропустить матч, но он захотел почтить память друга и сыграл, проявив характер»

Бенуа Гру высказался о дружбе Бадди Робинсона и Джонни Годро

Челябинский клуб проиграл «Амуру » (2:5) в 3-м матче розыгрыша Кубка губернатора Челябинской области .

Ранее стало известно о гибели форварда «Коламбуса» Джонни Годро и его брата, их сбила машина.

«Мы все знаем, насколько Бадди Робинсон был близок к семье Годро. Каждый из нас был сегодня опустошен, узнав эту грустную новость.

Я предложил Бадди пропустить матч. Но он захотел почтить память друга и сыграл, проявив характер», – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру.