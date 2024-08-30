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  • Гру о смерти Годро: «Мы опустошены. Робинсон был близок к его семье, я предложил Бадди пропустить матч, но он захотел почтить память друга и сыграл, проявив характер»
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Гру о смерти Годро: «Мы опустошены. Робинсон был близок к его семье, я предложил Бадди пропустить матч, но он захотел почтить память друга и сыграл, проявив характер»

Бенуа Гру высказался о дружбе Бадди Робинсона и Джонни Годро

Челябинский клуб проиграл «Амуру» (2:5) в 3-м матче розыгрыша Кубка губернатора Челябинской области

Ранее стало известно о гибели форварда «Коламбуса» Джонни Годро и его брата, их сбила машина. 

«Мы все знаем, насколько Бадди Робинсон был близок к семье Годро. Каждый из нас был сегодня опустошен, узнав эту грустную новость.

Я предложил Бадди пропустить матч. Но он захотел почтить память друга и сыграл, проявив характер», – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoТрактор
logoАмур
происшествия
logoКоламбус
logoНХЛ
logoКХЛ
logoБенуа Гру
Кубок губернатора Челябинской области
logoДжонни Годро
logoБадди Робинсон
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