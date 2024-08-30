Feduk записал трек к новому сезону КХЛ: «Моя тима как машина, прет как самый лютый «бумер»

Поп-исполнитель Feduk записал трек к новому сезону КХЛ

Соответствующая информация появилась в телеграм-канале лиги.

В треке звучат в том числе такие слова: «Моя тима как машина, прет как самый лютый «бумер».

Сезон-2024/25 начнется 3 сентября матчем «Металлургом » и «Локомотивом ».