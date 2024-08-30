Feduk записал трек к новому сезону КХЛ: «Моя тима как машина, прет как самый лютый «бумер»
Поп-исполнитель Feduk записал трек к новому сезону КХЛ
Соответствующая информация появилась в телеграм-канале лиги.
В треке звучат в том числе такие слова: «Моя тима как машина, прет как самый лютый «бумер».
Сезон-2024/25 начнется 3 сентября матчем «Металлургом» и «Локомотивом».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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