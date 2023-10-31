Толчинский о Петербурге: «В музей «Короля и Шута» ходил, яйца Фаберже смотрел, до Кунсткамеры не добрался. Хочу в театр, на выставки, но пока график не позволяет»
Сергей Толчинский рассказал о культурном досуге в Санкт-Петербурге.
– После переезда в Питер уже появились у вас любимые места в городе?
– Пока еще особо не присмотрел чего-то. Вот хочу в театр сходить и, может быть, на какие-нибудь выставки, в музеи. Другой вопрос, что пока график не позволяет.
– А в какой театр?
– В Мариинский. Так, кажется, он называется?
– Есть еще БДТ.
– А это что такое?
– Большой драматический театр.
– А, Большой драматический (улыбается). Ну вот видите, пока я еще не особо все места в Питере изучил.
В музей «Короля и Шута» зато ходил – в музей Горшка (Михаила Горшенева, основателя группы «Король и Шут» – Sports.ru). Он там небольшой – это просто магазинчик. Но тоже интересно и прикольно.
– До Кунсткамеры и Эрмитажа еще не добрались?
– В Кунсткамеру хотел, но не добрался. Единственное, где я еще был, – это яйца Фаберже смотрел («Музей Фаберже» – Sports.ru). До других значимых мест пока не дошел, – сказал форвард СКА Толчинский.
Но надеюсь дело дойдет и до Русского музея, и до Эрарты.