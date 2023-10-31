Толчинский о Петербурге: «В музей «Короля и Шута» ходил, яйца Фаберже смотрел, до Кунсткамеры не добрался. Хочу в театр, на выставки, но пока график не позволяет»

Сергей Толчинский рассказал о культурном досуге в Санкт-Петербурге.

– После переезда в Питер уже появились у вас любимые места в городе?

– Пока еще особо не присмотрел чего-то. Вот хочу в театр сходить и, может быть, на какие-нибудь выставки, в музеи. Другой вопрос, что пока график не позволяет.

– А в какой театр?

– В Мариинский. Так, кажется, он называется?

– Есть еще БДТ.

– А это что такое?

– Большой драматический театр.

– А, Большой драматический (улыбается). Ну вот видите, пока я еще не особо все места в Питере изучил.

В музей «Короля и Шута» зато ходил – в музей Горшка (Михаила Горшенева, основателя группы «Король и Шут» – Sports.ru). Он там небольшой – это просто магазинчик. Но тоже интересно и прикольно.

– До Кунсткамеры и Эрмитажа еще не добрались?

– В Кунсткамеру хотел, но не добрался. Единственное, где я еще был, – это яйца Фаберже смотрел («Музей Фаберже» – Sports.ru). До других значимых мест пока не дошел, – сказал форвард СКА Толчинский.