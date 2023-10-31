Толчинский о Петербурге: «В музей «Короля и Шута» ходил, яйца Фаберже смотрел, до Кунсткамеры не добрался. Хочу в театр, на выставки, но пока график не позволяет»

Теги СКА светская хроника КХЛ Сергей Толчинский история стиль музыка Хоккей

Сергей Толчинский рассказал о культурном досуге в Санкт-Петербурге.

– После переезда в Питер уже появились у вас любимые места в городе?

– Пока еще особо не присмотрел чего-то. Вот хочу в театр сходить и, может быть, на какие-нибудь выставки, в музеи. Другой вопрос, что пока график не позволяет.

– А в какой театр?

– В Мариинский. Так, кажется, он называется?

– Есть еще БДТ.

– А это что такое?

– Большой драматический театр.

– А, Большой драматический (улыбается). Ну вот видите, пока я еще не особо все места в Питере изучил.

В музей «Короля и Шута» зато ходил – в музей Горшка (Михаила Горшенева, основателя группы «Король и Шут» – Sports.ru). Он там небольшой – это просто магазинчик. Но тоже интересно и прикольно.

– До Кунсткамеры и Эрмитажа еще не добрались?

– В Кунсткамеру хотел, но не добрался. Единственное, где я еще был, – это яйца Фаберже смотрел («Музей Фаберже» – Sports.ru). До других значимых мест пока не дошел, – сказал форвард СКА Толчинский.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Al561
Следующим культурным объектом будет, видимо, Галерея Свиное рыло))
Но надеюсь дело дойдет и до Русского музея, и до Эрарты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий