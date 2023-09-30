Кожевников о Бузовой на хоккее: «Позорище! В КХЛ признаки идейной деградации. Герои СВО во всех городах должны производить торжественные вбрасывания»
Александр Кожевников выступил против участия Ольги Бузовой в хоккейных матчах.
– Был в шоке от того, какой интерес хоккейной прессы вызвало посещение одного из матчей регулярного чемпионата таким далеким от хоккея персонажем, как Бузова. О ее падении статей вышло больше, чем о всех хоккейных темах вместе взятых – лидерстве «Торпедо», кризисе «Витязя», «качелях» армейских клубов. Удивительно!
Я вам скажу, что если КХЛ будет так размениваться, то наш хоккей ждут тяжелые времена.
– Почему?
– Все это мы уже проходили. И в КХЛ, где на церемонию закрытия сезона приглашали иноагентов, и в «Авангарде», который раскручивали через таких «звезд», как та же Бузова, порнозвезда или Познер.
В «Авангарде», я так понимаю, руководство подчистили, прежнее уже ближе не к Омску, а к любимым Арабским Эмиратам, но вчерашние 0:6 в Москве не случайны, новому генменеджеру Курьянову еще разгребать и разгребать эти завалы.
Вроде бы взяла себя в руки и КХЛ. Но до минской истории с Бузовой.
– Не слишком ли вы консервативны, Александр Викторович?
– Послушайте, если КХЛ так важен музыкальный шоу-бизнес, то пригласите на хоккей тех, кто в эти тяжелые времена часто бывает на Донбассе – например, певицу Чичерину или группу «Кипелов». Вот это был бы правильный шаг, в поддержку патриотизма, нашего народа, страны.
Но нет, у нас тут в КХЛ признаки идейной деградации. На открытии матча – женский персонаж с полутора извилинами, продюсер [Иосиф Пригожин], главное достоинство которого – фамилия, мутный рэпер [Серега].
– Ирония понятна, но в КХЛ вам скажут, что такими методами привлекают подрастающее поколение.
– Это бред. Подрастающее поколение нужно не привлекать, а воспитывать. Не на людях разложения, а на наших традициях, героях, подвигах.
Ребята, ничего не нужно придумывать, идея – на поверхности! В каждом городе КХЛ торжественное вбрасывание должны производить реальные герои нашего времени – герои спецоперации. Это же очевидно!
А мы в эти драматические времена обсуждаем чье-то падение – позорище! – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Вбрасывания в окна магазинов и жбаны своих жен.
Как будто мир перевернулся после ее вбрасывания)
если бы у нее было бы полторы извилины, то она не была бы такой популярной и успешной