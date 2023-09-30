Кожевников о Бузовой на хоккее: «Позорище! В КХЛ признаки идейной деградации. Герои СВО во всех городах должны производить торжественные вбрасывания»

Теги Авангард ЦСКА СКА Витязь Торпедо светская хроника Антон Курьянов Динамо Минск Владимир Познер КХЛ Александр Кожевников Политика Ольга Бузова музыка Хоккей

Александр Кожевников выступил против участия Ольги Бузовой в хоккейных матчах.

– Был в шоке от того, какой интерес хоккейной прессы вызвало посещение одного из матчей регулярного чемпионата таким далеким от хоккея персонажем, как Бузова. О ее падении статей вышло больше, чем о всех хоккейных темах вместе взятых – лидерстве «Торпедо», кризисе «Витязя», «качелях» армейских клубов. Удивительно!

Я вам скажу, что если КХЛ будет так размениваться, то наш хоккей ждут тяжелые времена.

– Почему?

– Все это мы уже проходили. И в КХЛ, где на церемонию закрытия сезона приглашали иноагентов, и в «Авангарде», который раскручивали через таких «звезд», как та же Бузова, порнозвезда или Познер.

В «Авангарде», я так понимаю, руководство подчистили, прежнее уже ближе не к Омску, а к любимым Арабским Эмиратам, но вчерашние 0:6 в Москве не случайны, новому генменеджеру Курьянову еще разгребать и разгребать эти завалы. 

Вроде бы взяла себя в руки и КХЛ. Но до минской истории с Бузовой. 

– Не слишком ли вы консервативны, Александр Викторович?

– Послушайте, если КХЛ так важен музыкальный шоу-бизнес, то пригласите на хоккей тех, кто в эти тяжелые времена часто бывает на Донбассе – например, певицу Чичерину или группу «Кипелов». Вот это был бы правильный шаг, в поддержку патриотизма, нашего народа, страны.

Но нет, у нас тут в КХЛ признаки идейной деградации. На открытии матча – женский персонаж с полутора извилинами, продюсер [Иосиф Пригожин], главное достоинство которого – фамилия, мутный рэпер [Серега]. 

– Ирония понятна, но в КХЛ вам скажут, что такими методами привлекают подрастающее поколение.

– Это бред. Подрастающее поколение нужно не привлекать, а воспитывать. Не на людях разложения, а на наших традициях, героях, подвигах.

Ребята, ничего не нужно придумывать, идея – на поверхности! В каждом городе КХЛ торжественное вбрасывание должны производить реальные герои нашего времени – герои спецоперации. Это же очевидно! 

А мы в эти драматические времена обсуждаем чье-то падение – позорище! – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

18 комментариев

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rabbitd12345
Перестаньте это публиковать. Теперь же всем известно, что Ларин это сам выдумывает и пишет.
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Башмак Нирванов
Они и проводят...
Вбрасывания в окна магазинов и жбаны своих жен.
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Anton Kuznetsov
🤡
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icey_punk
до вью Задорова я действительно верил что им звонят каждый день и спрашивают мнение.
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nikitosdaipoltos
интересно, чтобы он говорил, если бы вбрасывание проводила его дочь)
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Wayne Gretzky 99
Ответ icey_punk
до вью Задорова я действительно верил что им звонят каждый день и спрашивают мнение.
Может ты еще веришь, что и Димон сам посты строчит?
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Дмитрий
Кожевников оскорбляет и сомневается в достоинствах граждан России?!?!?! Это же иноагенство.
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цэсемьэр
есть армейские клубы, вот пусть они этим и занимаются. а в Авангард надо художников приглашать😁
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Melnikov1968
Насчет Бузовой и персонажей похожих на нее,полностью согласен. Абсолютно бестолковые,безыдейные люди,неотесанные. Они на хоккее не нужны. Это действительно позорище.
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nikitosdaipoltos
Ответ Melnikov1968
Насчет Бузовой и персонажей похожих на нее,полностью согласен. Абсолютно бестолковые,безыдейные люди,неотесанные. Они на хоккее не нужны. Это действительно позорище.
А что в этом плохого?
Как будто мир перевернулся после ее вбрасывания)
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Andrew Chepaylo
Ответ icey_punk
до вью Задорова я действительно верил что им звонят каждый день и спрашивают мнение.
А где там Задоров об этом говорит?
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Eduards Marcenko
Ответ Melnikov1968
Насчет Бузовой и персонажей похожих на нее,полностью согласен. Абсолютно бестолковые,безыдейные люди,неотесанные. Они на хоккее не нужны. Это действительно позорище.
Я согласен с тобой!
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nikitosdaipoltos
Ответ Melnikov1968
Насчет Бузовой и персонажей похожих на нее,полностью согласен. Абсолютно бестолковые,безыдейные люди,неотесанные. Они на хоккее не нужны. Это действительно позорище.
да и Кожевнкиову кому-то говорить про извилины
если бы у нее было бы полторы извилины, то она не была бы такой популярной и успешной
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Yngwar
Не знаю насчет остального, но бухает он точно опираясь на традиционные ценности
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Raz0r
Даёшь Долика и Бибера!
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Stephan1991
Он в себе?
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Геннадий Томилин
Совсем кукуха поехала
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