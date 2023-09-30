Кожевников о Бузовой на хоккее: «Позорище! В КХЛ признаки идейной деградации. Герои СВО во всех городах должны производить торжественные вбрасывания»

Александр Кожевников выступил против участия Ольги Бузовой в хоккейных матчах.

– Был в шоке от того, какой интерес хоккейной прессы вызвало посещение одного из матчей регулярного чемпионата таким далеким от хоккея персонажем, как Бузова. О ее падении статей вышло больше, чем о всех хоккейных темах вместе взятых – лидерстве « », кризисе « », «качелях» армейских клубов. Удивительно!

Я вам скажу, что если КХЛ будет так размениваться, то наш хоккей ждут тяжелые времена.

– Почему?

– Все это мы уже проходили. И в КХЛ, где на церемонию закрытия сезона приглашали иноагентов, и в «Авангарде», который раскручивали через таких «звезд», как та же Бузова, порнозвезда или .

В « », я так понимаю, руководство подчистили, прежнее уже ближе не к Омску, а к любимым Арабским Эмиратам, но вчерашние 0:6 в Москве не случайны, новому генменеджеру еще разгребать и разгребать эти завалы.

Вроде бы взяла себя в руки и КХЛ. Но до минской истории с Бузовой.

– Не слишком ли вы консервативны, Александр Викторович?

– Послушайте, если КХЛ так важен музыкальный шоу-бизнес, то пригласите на хоккей тех, кто в эти тяжелые времена часто бывает на Донбассе – например, певицу Чичерину или группу «Кипелов». Вот это был бы правильный шаг, в поддержку патриотизма, нашего народа, страны.

Но нет, у нас тут в КХЛ признаки идейной деградации. На открытии матча – женский персонаж с полутора извилинами, продюсер [Иосиф Пригожин], главное достоинство которого – фамилия, мутный рэпер [Серега].

– Ирония понятна, но в КХЛ вам скажут, что такими методами привлекают подрастающее поколение.

– Это бред. Подрастающее поколение нужно не привлекать, а воспитывать. Не на людях разложения, а на наших традициях, героях, подвигах.

Ребята, ничего не нужно придумывать, идея – на поверхности! В каждом городе КХЛ торжественное вбрасывание должны производить реальные герои нашего времени – герои спецоперации. Это же очевидно!

А мы в эти драматические времена обсуждаем чье-то падение – позорище! – сказал двукратный олимпийский чемпион.