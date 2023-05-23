Баста, Shaman, Гагарина и Пелагея выступят на церемонии чествования ЦСКА
Баста, Shaman, Полина Гагарина и Пелагея выступят на церемонии чествования ЦСКА.
Мероприятие состоится 30 мая на «ЦСКА-Арене».
ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России сезона-2022/23.
В ходе чествования также пройдет автограф-сессия с игроками и фотосессия с кубками.
Напомним, ЦСКА победил «Ак Барс» (4-3 в серии) в финале и выиграл Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.
Брежнева тоже высмеивали за кучу титулов и наград.