Баста, Shaman, Гагарина и Пелагея выступят на церемонии чествования ЦСКА

Баста, Shaman, Полина Гагарина и Пелагея выступят на церемонии чествования ЦСКА.

Мероприятие состоится 30 мая на «ЦСКА-Арене».

ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России сезона-2022/23.

В ходе чествования также пройдет автограф-сессия с игроками и фотосессия с кубками.

Напомним, ЦСКА победил «Ак Барс» (4-3 в серии) в финале и выиграл во втором сезоне подряд.