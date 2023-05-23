Баста, Shaman, Гагарина и Пелагея выступят на церемонии чествования ЦСКА

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Баста, Shaman, Полина Гагарина и Пелагея выступят на церемонии чествования ЦСКА.

Мероприятие состоится 30 мая на «ЦСКА-Арене». 

ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России сезона-2022/23.

В ходе чествования также пройдет автограф-сессия с игроками и фотосессия с кубками.

Напомним, ЦСКА победил «Ак Барс» (4-3 в серии) в финале и выиграл Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.

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19 комментариев

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Ебздрогыч
Не хватает Лепса, Газманова и Чичериной
+38
-3
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Дмитрий Кутузов
Ответ Евгений Мешков
Чичерина не народный артист РФ
Она народная артистка ДНР, ЛНР, ОГРН, ЕГРЮЛ и тд
+33
-3
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Адильхан Абдусаламов
Баста и Шаман два зашквара
+22
-6
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Авл Агерий
Позорище. Нашли кого приглашать.
+8
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Booligan
ZСКА
+6
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Togliattinec
Ответ Евгений Мешков
а что там?
Высмеивание несуществующих и несущественных званий, которые никакого значения не имеют.

Брежнева тоже высмеивали за кучу титулов и наград.
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Александр Склянов
Ну и компашка,с Шаманом всё понятно,остальные незаурядные таланты и весьма скверные люди
+2
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Сергей Чамкин
Ответ Ебздрогыч
Не хватает Лепса, Газманова и Чичериной
и Кобзона
+1
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Эдуард Суровый
Максим нужно было пригласить
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dosatuy
Крутяка. Идём всей компашкой.
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Artemii2000
Первый небодяженный на поверку оказался обычным чмошником.
0
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Евгений Мешков
Ответ Ебздрогыч
Не хватает Лепса, Газманова и Чичериной
Чичерина не народный артист РФ
+2
-2
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Эдуард Суровый
Ответ Михаил Вагин
Чтоб цскашники с 25 этажа упали
А ты вижу падал уже
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