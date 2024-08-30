Кузнецов про МЛС: «В Америке довольно интенсивный футбол. На «Ди Си Юнайтед» часто ходили»
Евгений Кузнецов заявил, что раньше часто посещал матчи «Ди Си Юнайтед».
– В США вы ходили на футбол? Точнее на то, что там называют соккером?
– Да-да, я много где был. На команду «Ди Си Юнайтед» часто ходили там.
В Америке тоже довольно-таки интенсивный футбол, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.
Российский форвард на протяжении 11 сезонов выступал за «Кэпиталс». «Ди Си Юнайтед» выступает в МЛС и базируется в городе Вашингтон.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Известия»
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