Кузнецов про МЛС: «В Америке довольно интенсивный футбол. На «Ди Си Юнайтед» часто ходили»

Евгений Кузнецов заявил, что раньше часто посещал матчи «Ди Си Юнайтед».

– В США вы ходили на футбол? Точнее на то, что там называют соккером?

– Да-да, я много где был. На команду «Ди Си Юнайтед» часто ходили там.

В Америке тоже довольно-таки интенсивный футбол, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.

Российский форвард на протяжении 11 сезонов выступал за «Кэпиталс». «Ди Си Юнайтед » выступает в МЛС и базируется в городе Вашингтон.