Как Кузнецов осваивается в СКА: стал капитаном и участвует в экспериментах Ротенберга
Пока привыкает к КХЛ.
СКА оформил переход Евгения Кузнецова перед началом августовских сборов. Кузнецов числится в команде уже почти месяц. В матче против «Северстали» (5:3) он наконец-то забросил первую шайбу, а еще в непривычном стиле исполнил буллит. На момент написания этого текста у СКА еще остается встреча с молодежной сборной на турнире имени Пучкова, но ее сознательно выносим за скобки.
По Кузнецову такая игра не дает вообще никакого понимания, а многие игроки молодежки еще не доросли до уровня КХЛ. Для СКА сезон-2024/25 официально стартует 5 сентября матчем в Магнитогорске. Сейчас важнее понять основное – в каком состоянии и статусе Евгений к нему подойдет. Роман Ротенберг уже пообещал, что в регулярке будет выстраивать игру вокруг Кузнецова.
Зафиксируем его дебютный гол за СКА.
Каким мы увидели Кузнецова: растворился на презентации, пробуется с разными партнерами, исполняет функции капитана
Кузнецов взял в СКА привычный 92-й номер. Интересно, что десять лет назад он проводил пока последний сезон в «Тракторе» под 84-м. В то время весь Челябинск переодевался в джерси с его фамилией. Сейчас так происходит и в Санкт-Петербурге на трибунах «Ледового», но это совсем не связано с бесконечным числом личных фанатов Кузнецова. Скорее СКА просто угадал с акцией.
Гарантированный контракт Кузнецова выстроен по схеме 50+92+92+92. Это те миллионы, которые он точно заработает в СКА. С бонусами сумма по каждому из четырех сезонов может вырасти до миллиарда. Символизм номера клуб использовал не только в контрактном соглашении Евгения. Билеты на благотворительную презентацию Кузнецова в «Ледовом» продавались по 92 рубля.
Каждый пришедший на стадион болельщик получал бесплатную футболку с номером Кузнецова и его автографом. Тогда же СКА запустил в продажу и именную коллекцию «Кузнецов92». В клубном магазине можно найти джерси и кепки с его номером. Где-то есть отсылки к «птичке» – ее Кузнецов показывает после голов. Образ Кузнецова сейчас продвигается буквально во всем.
Кстати, после дебютной шайбы Кузнецова за СКА болельщики так и не увидели ту самую «птичку». Почему? Мы подробно рассказывали о появлении «птички» в жизни Кузнецова. Чаще всего он так радуется после важных голов. Результативное действие за СКА важно со стороны восприятия болельщиков, но точно не лично для Евгения. У него все еще идет обычный предсезонный турнир.
В Санкт-Петербурге Кузнецов запомнился интересными событиями и без «птички».
● Вернемся в атмосферу презентации: таких глобальных мероприятий в честь одного игрока в КХЛ обычно не проводится. Ротенберг вообще сравнил представление Кузнецова с церемонией на «Бернабеу», где Килиан Мбаппе появился в форме «Реала». Проблема в том, что Кузнецов так и не стал главным героем собственной презентации. Все внимание переключил на себя Ротенберг.
Евгений катался и со стороны наблюдал за соревнованиями, в которых участвовали дети. Ротенберг активно помогал им на льду, Кузнецов – радовался рядом. Получился двухчасовой мастер-класс, где Евгений показал мастерство лишь в паре эпизодов. Все остальные события презентации связывались с его именем, но только косвенно относились к самому Кузнецову.
● Прямо сейчас Кузнецов – капитан СКА. Эта роль сохранится у него не на весь сезон. Основным капитаном СКА остается Александр Никишин. Из-за травмы Никишин пропускает предсезонные матчи, поэтому Ротенберг распределяет его обязанности между Кузнецовым и Василием Глотовым. Евгений временно появляется с капитанской нашивкой, Глотов помогает ему в деталях.
После игры с «Сочи» (2:1 Б) Ротенберг обозначил такие цели: «Первая задача капитана – вести команду за собой, быть лидером на льду, как вы сегодня увидели. У нас есть лидеры и это здорово. И нужно объединять команду вне льда. Совместными усилиями будем укреплять наш командный дух, делать команду дружнее, чтобы она стремилась к победе в каждой игре».
● На старте матча с «Ак Барсом» (4:3 Б) Кузнецов не пожал руку казанскому капитану Дмитрию Яшкину. Эпизод смотрелся скандально, но глобальной истории за ним не скрывалось. Кузнецов и Яшкин до этого вместе играли за «Вашингтон» и спокойно общались потом. В НХЛ пожимать руку капитану перед матчем обычно не принято, а в реалиях новой лиги Кузнецов все еще не освоился.
Евгений исправил ситуацию уже в следующей игре с «Северсталью». Там он первым подал руку капитану Череповца Руслану Абросимову. По другим капитанским обязанностям вопросов не возникало. Кузнецов регулярно общается с судьями – обсуждает с ними спорные моменты и уточняет формулировки по удалениям. Иногда ему активной жестикуляцией помогает Ротенберг.
● Везде мелькали громкие заголовки о том, что тренер СКА ставит Кузнецова в центр третьей тройки. Вам тоже кажется, что Кузнецов – это не игрок для низших звеньев? И правильно! При Ротенберге команда существует в атмосфере формального распределения игроков. Сочетания меняются по несколько раз за матч, а третье звено в моменте легко становится ведущим.
Так происходит и с Кузнецовым. Он появляется в большинстве и проводит много времени с разными партнерами. На сборах в СКА вместе наигрывались Кузнецов и Марат Хайруллин. В матче с «Северсталью» Ротенберг разбил и эту связку. Если учитывать встречу против «Сочи» на сборах, то тройка Евгения даже менялась четыре раза из четырех. С кем же он в итоге начнет сезон?
Чем Кузнецов запомнился по игре – пока он впечатляет вратарей уникальными буллитами
Очевидно, что Кузнецов еще не набрал приличную форму. Не помогает с этим и постоянная смена игровых партнеров. Сложно найти взаимопонимание с тем, кто выходит вместе с тобой всего на несколько минут. Кажется, Евгению понравилось взаимодействие с Сергеем Толчинским. На скамейке во время игры с «Ак Барсом» он показывал Толчинскому правильные открывания.
При игре в равных составах Кузнецов почти всегда сам оказывается с шайбой. Он завозит ее в зону, стягивает на себя нескольких соперников, а затем делает передачу свободному партнеру. Розыгрыш у собственных ворот он чаще всего начинает с Никитой Зайцевым. Они вместе раскатываются и выбирают направление для развития атаки. Зайцев считывает все его задумки.
На турнире имени Пучкова Ротенберг ставил эксперименты при игре в большинстве. Формат 4 на 3 разыгрывали с четырьмя форвардами, 5 на 4 – с пятью. Кузнецов регулярно оказывался на льду при реализации лишнего. Располагался на левом фланге и продвигал шайбу через защитника на синей линии. СКА стремился к быстрому перемещению шайбы, но с этим возникали сложности.
Индивидуальные навыки позволяют Кузнецову идти в обводку и проходить нескольких игроков. Когда дойдет до нужных кондиций, мастерство проявится сильнее. Сейчас же Евгению не всегда везет при завершении атак. Либо его передача в стремительном отрыве не доходит до крюка партнера, либо он сам бросает мимо из убойной позиции. Отсюда и явный недостаток очков.
Иногда Кузнецов срывается на соперников. В матче с «Сочи» он закусился с Ильей Федотовым – оба заработали по две штрафные минуты. Федотов после той встречи так охарактеризовал Кузнецова: «Он что-то ездит, задирается. Пока игры мало, зато клюшкой бьет по рукам». Понятно, что это впечатление соперника, но доля правды тут есть. Кузнецов действует на грани фола.
Когда Ротенберг рассказывал об игре Кузнецова, то отдельно выделял качество исполнения буллитов: «При всем уважении к хоккеистам – все хорошие игроки со своими сильными сторонами – есть отдельные уникальные мастера, как Кузнецов. И мы очень рады, что у нас есть такие ребята, стабильно и много забивающие буллиты». Евгений реализовывал все попытки.
Ротенберг радуется любому личному достижению Кузнецова. Когда еще вы видели у него такую улыбку?
Чтобы быстрее познакомиться с КХЛ, Кузнецов посещает другие матчи. За играми на турнире имени Пучкова он наблюдал с трибун и из-за стекла. Так было и в день презентации Евгения в «Ледовом», и потом. Кузнецов приходил на матчи с участием «Ак Барса». В это межсезонье он действительно мог перейти туда вместо СКА – Казань считалась одним из претендентов.
В это же время вратари КХЛ изучают манеру игры самого Кузнецова. Вратарь «Сочи» Алексей Красиков сильно досадовал, когда не справился с его попыткой. Вроде бы понимал направление броска и не повелся на затяжные движения с шайбой, но пропустил. Об отражении буллита от Кузнецова мечтает и Сергей Иванов – в игре против СКА он набрал мощные 68 сэйвов.
Как ведет себя Кузнецов, когда все обсуждают его карьерные достижения и контракт
Кратко: дистанцируется.
Главным впечатлением Кузнецова от первых недель в клубе КХЛ оказались сборы: «Были одни из самых тяжелых тренировок. Ни разу в жизни не тренировался по пять‑шесть раз в день». На презентации Евгений признавался, что даже толком не пообщался с партнерами. Просто не хватило времени. Зато Кузнецов познал составляющие силового хоккея с тренером-дзюдоистом.
Новичок СКА моментально попал под пристальное внимание, хотя явно стремился этого избежать. В интервью Кузнецов рассказывал, что специально искал квартиру в спальном районе рядом с ареной. Так проще во всем, а лишняя узнаваемость ни к чему. Внутренняя перестройка после возвращения из НХЛ проходит постепенно – Евгений во всем опирается на поддержку семьи.
Публично Кузнецов подает себя обычным хоккеистом, который ничем не отличается от любого игрока в КХЛ. В игровом плане он серьезно мотивирован. На это обращал внимание Валерий Брагин – тот увидел у Кузнецова горящие глаза, которые замечал еще в молодежке. Во всех интервью и комментариях Евгений ставит успехи команды и партнеров выше собственных.
И все-таки избежать рассуждений вокруг звездного статуса у него никак не получится.
Тут прямо сказывается поведение Ротенберга. На презентации Кузнецова показывались трофеи, которые заработали СКА и лично Кузнецов. Тогда же под сводами арены вдруг резко появилась отсылка к Кубку Стэнли-2018 – главному титулу в карьере Кузнецова. Пресс-конференцию после игры с «Сочи» Ротенберг посвятил опросу журналистов о голах Кузнецова в плей-офф НХЛ.
Так он подводил к уникальности факта приезда такого игрока в Россию. Через появление Кузнецова в СКА Ротенберг объясняет, что больше нет необходимости каждую ночь смотреть североамериканские матчи. Можно же просто включить игру КХЛ – там выступает великая личность. В его версии статусом Кузнецова оправдываются и потраченные на него средства.
Президент КХЛ Алексей Морозов несколько раз подчеркивал, что СКА не нарушил правила в момент оформления перехода Кузнецова. Напоминаем: Арсений Грицюк сократил зарплату в пять раз (об этом – тут), чтобы клуб вписал контракт Евгения под потолок. Грицюк объяснял мотивацию именно через переход Кузнецова. Он тоже перевел деньги в бонусы – пусть и не в миллиардные.
Потолок зарплат для каждого клуба КХЛ составляет 900 миллионов рублей, но высокие премии за личные достижения туда не попадают. Морозова такая ситуация у СКА совсем не смущает: «В этом нет никакого диссонанса. Игрок хочет стать лучшим. Только тогда он получит хорошие деньги. Смысла ограничивать личные бонусы за достижение спортивного результата».
Изменить общественное восприятие и уйти от отсылок к деньгам Кузнецову возможно только игрой в официальных матчах. Перед сезоном-2024/25 СКА собрал состав, подходящий для борьбы за Кубок Гагарина. Вот только место Кузнецова и его реальные перспективы в этой команде пока не определены. Не сломается ли он под давлением ожиданий и в обстановке турбулентности?
Ответ на это получим уже в официальном сезоне.
СКА еще не начал сезон, а уже дважды заменил вратаря. Плешков психанул
Загадка: что Ротенберг показывает судье?
Фото: ska.ru
В игнор.
Иначе сложно назвать то, что происходит в ске и лиге.
Ну видимо за лярд можно побыть плюшевым мишкой чсвшного подростка в теле взрослого мужика.
К сожалению, команда СКА – это театр одного актёра прямо сейчас. И увы, ажиотаж вокруг фигуры Кузи выглядит искусственно.
Когда-то я любил СКА, ведь там играли Ковальчук, Дацюк, тройка Шипачёв-Панарин-Дадонов, легионеры хорошие. Сейчас всё не так.
И да, это смотрится странно и смешно, когда Ротенберг буквально за ручку с Кузей ходит, улыбается во весь рот и как бы даёт всем понять: смотрите кто у меня есть в команде, у вас такого нет. Было очень неловко. Даже как-то жаль Женю. Хотя ему наверное нормально. Но больше всего я сочувствую челябинским болельщикам. Они его ждали только у себя, сам ведь обещал.
Посмотрим как будет дальше по сезону.