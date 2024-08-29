Как Кузнецов осваивается в СКА: стал капитаном и участвует в экспериментах Ротенберга

Пока привыкает к КХЛ.

СКА оформил переход Евгения Кузнецова перед началом августовских сборов. Кузнецов числится в команде уже почти месяц. В матче против «Северстали» (5:3) он наконец-то забросил первую шайбу, а еще в непривычном стиле исполнил буллит. На момент написания этого текста у СКА еще остается встреча с молодежной сборной на турнире имени Пучкова, но ее сознательно выносим за скобки.

По Кузнецову такая игра не дает вообще никакого понимания, а многие игроки молодежки еще не доросли до уровня КХЛ. Для СКА сезон-2024/25 официально стартует 5 сентября матчем в Магнитогорске. Сейчас важнее понять основное – в каком состоянии и статусе Евгений к нему подойдет. Роман Ротенберг уже пообещал, что в регулярке будет выстраивать игру вокруг Кузнецова.

Зафиксируем его дебютный гол за СКА.

Каким мы увидели Кузнецова: растворился на презентации, пробуется с разными партнерами, исполняет функции капитана

Кузнецов взял в СКА привычный 92-й номер. Интересно, что десять лет назад он проводил пока последний сезон в «Тракторе» под 84-м. В то время весь Челябинск переодевался в джерси с его фамилией. Сейчас так происходит и в Санкт-Петербурге на трибунах «Ледового», но это совсем не связано с бесконечным числом личных фанатов Кузнецова. Скорее СКА просто угадал с акцией.

Гарантированный контракт Кузнецова выстроен по схеме 50+92+92+92. Это те миллионы, которые он точно заработает в СКА. С бонусами сумма по каждому из четырех сезонов может вырасти до миллиарда. Символизм номера клуб использовал не только в контрактном соглашении Евгения. Билеты на благотворительную презентацию Кузнецова в «Ледовом» продавались по 92 рубля.

Каждый пришедший на стадион болельщик получал бесплатную футболку с номером Кузнецова и его автографом. Тогда же СКА запустил в продажу и именную коллекцию «Кузнецов92». В клубном магазине можно найти джерси и кепки с его номером. Где-то есть отсылки к «птичке» – ее Кузнецов показывает после голов. Образ Кузнецова сейчас продвигается буквально во всем.

Кстати, после дебютной шайбы Кузнецова за СКА болельщики так и не увидели ту самую «птичку» . Почему? Мы подробно рассказывали о появлении «птички» в жизни Кузнецова. Чаще всего он так радуется после важных голов. Результативное действие за СКА важно со стороны восприятия болельщиков, но точно не лично для Евгения. У него все еще идет обычный предсезонный турнир.

В Санкт-Петербурге Кузнецов запомнился интересными событиями и без «птички».

● Вернемся в атмосферу презентации: таких глобальных мероприятий в честь одного игрока в КХЛ обычно не проводится. Ротенберг вообще сравнил представление Кузнецова с церемонией на «Бернабеу», где Килиан Мбаппе появился в форме «Реала». Проблема в том, что Кузнецов так и не стал главным героем собственной презентации. Все внимание переключил на себя Ротенберг.

Евгений катался и со стороны наблюдал за соревнованиями, в которых участвовали дети. Ротенберг активно помогал им на льду, Кузнецов – радовался рядом. Получился двухчасовой мастер-класс, где Евгений показал мастерство лишь в паре эпизодов. Все остальные события презентации связывались с его именем, но только косвенно относились к самому Кузнецову.

● Прямо сейчас Кузнецов – капитан СКА. Эта роль сохранится у него не на весь сезон. Основным капитаном СКА остается Александр Никишин . Из-за травмы Никишин пропускает предсезонные матчи, поэтому Ротенберг распределяет его обязанности между Кузнецовым и Василием Глотовым. Евгений временно появляется с капитанской нашивкой, Глотов помогает ему в деталях.

После игры с «Сочи» (2:1 Б) Ротенберг обозначил такие цели: «Первая задача капитана – вести команду за собой, быть лидером на льду, как вы сегодня увидели. У нас есть лидеры и это здорово. И нужно объединять команду вне льда. Совместными усилиями будем укреплять наш командный дух, делать команду дружнее, чтобы она стремилась к победе в каждой игре».

● На старте матча с «Ак Барсом» (4:3 Б) Кузнецов не пожал руку казанскому капитану Дмитрию Яшкину. Эпизод смотрелся скандально, но глобальной истории за ним не скрывалось. Кузнецов и Яшкин до этого вместе играли за «Вашингтон» и спокойно общались потом. В НХЛ пожимать руку капитану перед матчем обычно не принято, а в реалиях новой лиги Кузнецов все еще не освоился.

Евгений исправил ситуацию уже в следующей игре с «Северсталью». Там он первым подал руку капитану Череповца Руслану Абросимову. По другим капитанским обязанностям вопросов не возникало. Кузнецов регулярно общается с судьями – обсуждает с ними спорные моменты и уточняет формулировки по удалениям. Иногда ему активной жестикуляцией помогает Ротенберг.

● Везде мелькали громкие заголовки о том, что тренер СКА ставит Кузнецова в центр третьей тройки. Вам тоже кажется, что Кузнецов – это не игрок для низших звеньев? И правильно! При Ротенберге команда существует в атмосфере формального распределения игроков. Сочетания меняются по несколько раз за матч, а третье звено в моменте легко становится ведущим.

Так происходит и с Кузнецовым. Он появляется в большинстве и проводит много времени с разными партнерами. На сборах в СКА вместе наигрывались Кузнецов и Марат Хайруллин. В матче с «Северсталью» Ротенберг разбил и эту связку. Если учитывать встречу против «Сочи» на сборах, то тройка Евгения даже менялась четыре раза из четырех. С кем же он в итоге начнет сезон?

Чем Кузнецов запомнился по игре – пока он впечатляет вратарей уникальными буллитами

Очевидно, что Кузнецов еще не набрал приличную форму. Не помогает с этим и постоянная смена игровых партнеров. Сложно найти взаимопонимание с тем, кто выходит вместе с тобой всего на несколько минут. Кажется, Евгению понравилось взаимодействие с Сергеем Толчинским. На скамейке во время игры с «Ак Барсом» он показывал Толчинскому правильные открывания.

При игре в равных составах Кузнецов почти всегда сам оказывается с шайбой. Он завозит ее в зону, стягивает на себя нескольких соперников, а затем делает передачу свободному партнеру. Розыгрыш у собственных ворот он чаще всего начинает с Никитой Зайцевым. Они вместе раскатываются и выбирают направление для развития атаки. Зайцев считывает все его задумки.

На турнире имени Пучкова Ротенберг ставил эксперименты при игре в большинстве. Формат 4 на 3 разыгрывали с четырьмя форвардами, 5 на 4 – с пятью. Кузнецов регулярно оказывался на льду при реализации лишнего. Располагался на левом фланге и продвигал шайбу через защитника на синей линии. СКА стремился к быстрому перемещению шайбы, но с этим возникали сложности.

Индивидуальные навыки позволяют Кузнецову идти в обводку и проходить нескольких игроков. Когда дойдет до нужных кондиций, мастерство проявится сильнее. Сейчас же Евгению не всегда везет при завершении атак. Либо его передача в стремительном отрыве не доходит до крюка партнера, либо он сам бросает мимо из убойной позиции. Отсюда и явный недостаток очков.

Иногда Кузнецов срывается на соперников. В матче с «Сочи» он закусился с Ильей Федотовым – оба заработали по две штрафные минуты. Федотов после той встречи так охарактеризовал Кузнецова: «Он что-то ездит, задирается. Пока игры мало, зато клюшкой бьет по рукам» . Понятно, что это впечатление соперника, но доля правды тут есть. Кузнецов действует на грани фола.

Когда Ротенберг рассказывал об игре Кузнецова, то отдельно выделял качество исполнения буллитов: «При всем уважении к хоккеистам – все хорошие игроки со своими сильными сторонами – есть отдельные уникальные мастера, как Кузнецов. И мы очень рады, что у нас есть такие ребята, стабильно и много забивающие буллиты». Евгений реализовывал все попытки.

Ротенберг радуется любому личному достижению Кузнецова. Когда еще вы видели у него такую улыбку?

Чтобы быстрее познакомиться с КХЛ, Кузнецов посещает другие матчи. За играми на турнире имени Пучкова он наблюдал с трибун и из-за стекла. Так было и в день презентации Евгения в «Ледовом», и потом. Кузнецов приходил на матчи с участием «Ак Барса» . В это межсезонье он действительно мог перейти туда вместо СКА – Казань считалась одним из претендентов.

В это же время вратари КХЛ изучают манеру игры самого Кузнецова. Вратарь «Сочи» Алексей Красиков сильно досадовал, когда не справился с его попыткой. Вроде бы понимал направление броска и не повелся на затяжные движения с шайбой, но пропустил. Об отражении буллита от Кузнецова мечтает и Сергей Иванов – в игре против СКА он набрал мощные 68 сэйвов.

Как ведет себя Кузнецов, когда все обсуждают его карьерные достижения и контракт

Кратко: дистанцируется.

Главным впечатлением Кузнецова от первых недель в клубе КХЛ оказались сборы: «Были одни из самых тяжелых тренировок. Ни разу в жизни не тренировался по пять‑шесть раз в день». На презентации Евгений признавался, что даже толком не пообщался с партнерами. Просто не хватило времени. Зато Кузнецов познал составляющие силового хоккея с тренером-дзюдоистом.

Новичок СКА моментально попал под пристальное внимание, хотя явно стремился этого избежать. В интервью Кузнецов рассказывал, что специально искал квартиру в спальном районе рядом с ареной. Так проще во всем, а лишняя узнаваемость ни к чему. Внутренняя перестройка после возвращения из НХЛ проходит постепенно – Евгений во всем опирается на поддержку семьи.

Публично Кузнецов подает себя обычным хоккеистом, который ничем не отличается от любого игрока в КХЛ. В игровом плане он серьезно мотивирован. На это обращал внимание Валерий Брагин – тот увидел у Кузнецова горящие глаза, которые замечал еще в молодежке. Во всех интервью и комментариях Евгений ставит успехи команды и партнеров выше собственных.

И все-таки избежать рассуждений вокруг звездного статуса у него никак не получится.

Тут прямо сказывается поведение Ротенберга. На презентации Кузнецова показывались трофеи, которые заработали СКА и лично Кузнецов. Тогда же под сводами арены вдруг резко появилась отсылка к Кубку Стэнли-2018 – главному титулу в карьере Кузнецова. Пресс-конференцию после игры с «Сочи» Ротенберг посвятил опросу журналистов о голах Кузнецова в плей-офф НХЛ.

Так он подводил к уникальности факта приезда такого игрока в Россию. Через появление Кузнецова в СКА Ротенберг объясняет, что больше нет необходимости каждую ночь смотреть североамериканские матчи. Можно же просто включить игру КХЛ – там выступает великая личность. В его версии статусом Кузнецова оправдываются и потраченные на него средства.

Президент КХЛ Алексей Морозов несколько раз подчеркивал, что СКА не нарушил правила в момент оформления перехода Кузнецова. Напоминаем: Арсений Грицюк сократил зарплату в пять раз (об этом – тут ), чтобы клуб вписал контракт Евгения под потолок. Грицюк объяснял мотивацию именно через переход Кузнецова. Он тоже перевел деньги в бонусы – пусть и не в миллиардные.

Потолок зарплат для каждого клуба КХЛ составляет 900 миллионов рублей, но высокие премии за личные достижения туда не попадают. Морозова такая ситуация у СКА совсем не смущает: «В этом нет никакого диссонанса. Игрок хочет стать лучшим. Только тогда он получит хорошие деньги. Смысла ограничивать личные бонусы за достижение спортивного результата».

Изменить общественное восприятие и уйти от отсылок к деньгам Кузнецову возможно только игрой в официальных матчах. Перед сезоном-2024/25 СКА собрал состав, подходящий для борьбы за Кубок Гагарина. Вот только место Кузнецова и его реальные перспективы в этой команде пока не определены. Не сломается ли он под давлением ожиданий и в обстановке турбулентности?

Ответ на это получим уже в официальном сезоне.

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Загадка: что Ротенберг показывает судье?

Фото: ska.ru