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  • Канарейкин о зарплате Грицюка: «Ради подписания Кузнецова согласился на пятикратное понижение – своеобразное решение. СКА сложно уместить 50 человек под потолком зарплат»
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Канарейкин о зарплате Грицюка: «Ради подписания Кузнецова согласился на пятикратное понижение – своеобразное решение. СКА сложно уместить 50 человек под потолком зарплат»

Федор Канарейкин прокомментировал сокращение зарплаты Арсения Грицюка.

В межсезонье нападающий СКА согласился на уменьшение базового оклада с 60 до 12 миллионов рублей за сезон.

– СКА и «Зенит» провели мощнейшие трансферные кампании. Неужели оба петербургских клуба решили пройти сезон почти без поражений?

– Мы поняли, что прошлый сезон СКА никого не устроил. Команда не достигла той задачи, которая перед ней стояла. В команде много талантливой молодежи, но теперь мы видим разворот в сторону опытных игроков. Как опыт и молодежь соединятся, мы увидим в сезоне.

Понятно, что ребята, завоевав столько в других командах, получат дополнительную мотивацию. Задачи перед СКА стоят большие, руководство клуба амбициозное. Очень интересно посмотреть, как опытные ребята будут взаимодействовать друг с другом в Санкт-Петербурге.

– Зачем команде так много хоккеистов в заявке?

– Эта ситуация мне тоже не до конца понятна. Я не знаком с контрактными обязательствами хоккеистов. Например, мне не совсем понятна ситуация с Грицюком. Он соглашается на пятикратное понижение зарплаты ради того, чтобы команда подписала Кузнецова. Какое-то своеобразное решение.

Уместить 50 человек под потолком зарплат – это тоже большая сложность. Мы знаем, что СКА как-то рядом стоит с «Сочи» и «Витязем», так что эта взаимозаменяемость у всех на виду, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoСКА
logoВитязь
logoФедор Канарейкин
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoСочи
logoАрсений Грицюк
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