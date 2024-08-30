Демидов забил в ворота СКА без броска. Неужели так и задумывал?

Обманул вратаря.

СКА завершил турнир имени Пучкова поражением от молодежной сборной России (3:4 Б). Главным героем матча стал нападающий Иван Демидов . Он сыграл за сборную против СКА с нашивкой капитана. Регулярку-2024/25 Демидов начнет в составе команды Романа Ротенберга, а пока доказывает собственную необходимость СКА через такие матчи. И получается успешно!

Во втором периоде Демидов забил удивительный гол. Иван перехватил шайбу на выходе из зоны, убежал в быстрый отрыв и переиграл Никиту Серебрякова. Казалось, что в этом эпизоде он перекладывает шайбу на неудобную. Сделал движение, на которое повелся Серебряков. Вот только сама шайба в это время все еще катилась в створ – и прошла между щитков голкипера СКА.

Смотрим с разных ракурсов:

Вышла какая-то магия. Ранее подобные трюки исполняли Никита Кучеров и Сергей Широков (часто – в буллитных сериях). Тут все произошло в игровое время, когда Демидова уже догоняли соперники. Правду мы не узнаем, но если Иван действительно рассчитывал именно на такое завершение, то это удивительный случай. Осталось перенести подобную красоту хотя бы на регулярку КХЛ.

Молодежная сборная отыгрывалась весь матч. На последних минутах основного времени все тот же Демидов вообще чуть не превратился в антигероя. Он врезался в Серебрякова и получил две минуты за блокировку. Потом так громко спорил, что подъехал Евгений Кузнецов. СКА не реализовал удаление Демидова, а в серии буллитов за ним в итоге осталась победная попытка.

В этом случае Демидов все-таки бросил, хотя первый буллит не реализовал.

Что еще надо вокруг этого знать:

● Ивану Демидову всего 18 лет. На драфте НХЛ-2024 его выбрал «Монреаль» (5-й пик). Контракт Демидова в СКА рассчитан на ближайший сезон, но в КХЛ он пока играл мало. За две предыдущие регулярки накопил всего 6 матчей без набранных очков. Зато параллельно Демидов перебил все рекорды по результативности в МХЛ, а «СКА-1946» с ним в составе выиграл Кубок Харламова.

● Мы подробно рассказывали о карьере Ивана Демидова в отдельном материале . В плей-офф МХЛ-2023/24 Иван стал лучшим бомбардиром (28 очков) и снайпером (11 голов). За регулярку он отыграл 30 матчей, где в среднем выбивал по 2 очка за игру (60, 23+37). Матч «СКА-1946» и «Амурских Тигров» (12:0) запомнился пента-триком от Демидова. Молодежку он уже перерос.

● Летом Ротенберг так оценивал ближайшие перспективы Демидова: «Лучше играть в КХЛ – у нас, в СКА, быть лидером команды. А когда Иван будет готов выступать в первом звене «Монреаля», то мы его всегда только поддержим». Сам Демидов уже сравнивает себя с Коннором Бедардом и рассчитывает на такой же успешный заход в лигу. Пока же ему надо закрепиться в основе СКА.

● С победным результатом молодежной сборной помог вратарь Денис Попов. После возвращения Евгения Кузнецова в Россию он стал первым, кто взял от него буллит. До этого на турнире имени Пучкова Кузнецов реализовал все попытки, а в матче с «Северсталью» даже отказался от медленного исполнения. Тут Попов еще и справился сразу с двумя заходами от Евгения.

Кузнецов не забросил – СКА проиграл. Но кубок за победу на турнире имени Пучкова все-таки получил.

СКА – сборная России U23 – 3:4 Б (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

1:0 – 4 Глотов (Толчинский, Зыков)

1:1 – 20 Синяткин (Романов)

2:1 – 37 Андронов (Зайцев)

2:2 – 43 Демидов

3:2 – 53 Грицюк (Кузнецов, Земченок)

3:3 – 59 Васильков (Кузьмин, Терехов)

3:4 – 65 Демидов

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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press ; vk.com/fhr