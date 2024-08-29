Разин и игроки «Металлурга» навестили Вовченко в больнице: «Приехали поддержать Даню! Вот что значит настоящая команда!»

Андрей Разин и хоккеисты «Металлурга» навестили Даниила Вовченко в больнице.

Нападающий получил травму в третьем периоде матча «Металлурга » и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана. Он покинул площадку на носилках после силового приема защитника Романа Абросимова.

«Андрей Владимирович и парни приехали в больницу поддержать Даню Вовченко!

Вот что значит настоящая команда!» – говорится в сообщении «Металлурга».

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