Разин и игроки «Металлурга» навестили Вовченко в больнице: «Приехали поддержать Даню! Вот что значит настоящая команда!»
Андрей Разин и хоккеисты «Металлурга» навестили Даниила Вовченко в больнице.
Нападающий получил травму в третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана. Он покинул площадку на носилках после силового приема защитника Романа Абросимова.
«Андрей Владимирович и парни приехали в больницу поддержать Даню Вовченко!
Вот что значит настоящая команда!» – говорится в сообщении «Металлурга».
Скандал перед сезоном КХЛ: Разин увел «Металлург» с матча, а потом унизил тренера соперников
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
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