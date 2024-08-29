  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Абросимов о травме Вовченко: «Никакого злого умысла. Просто подкатился, выполнил силовой прием. У него была опущена голова, это сыграло роль»
3

Абросимов о травме Вовченко: «Никакого злого умысла. Просто подкатился, выполнил силовой прием. У него была опущена голова, это сыграло роль»

Роман Абросимов высказался об эпизоде с травмой Даниила Вовченко.

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко.

Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее. Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение. 

– Умышленных намерений нанести сопернику травму в вашем поступке не было?

– Разумеется, что не было. Все же видно.

– Просто встречали оппонента на своей синей линии?

– Да. Никакого злого умысла. Я же, скажем, не толкал человека в спину у борта. Просто подкатился, выполнил силовой прием. Фактор в том, что у соперника была опущена голова, это и сыграло такую роль.

– В голову вы не целились?

– Конечно же нет, там и не было удара в голову. Тем более не было большой скорости. Если внимательно рассмотреть эпизод по кадрам и остановить на нужном моменте, то видно, что мы идем плечо в плечо, у нас и головы на одном уровне находятся.

– Ноги вы не поднимали?

– Нет. Никакой грязи не было, ведь если бы она была, то судьи бы сразу среагировали.

– А по итогу они не дали даже двух минут.

– Именно. Ребята меня тоже поняли, потому что, если выполняется какой-то супергрязный силовой прием, люди сразу сбрасывают перчатки, – сказал защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoМеталлург Мг
logoНефтехимик
травмы
logoКХЛ
Мемориал Ромазана
logoДаниил Вовченко
logoРоман Абросимов
logoЧемпионат.com
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Назаров о том, что Разин увел «Металлург» с игры: «Жесткий хит для лета, но в пределах правил. Срывать матчи – непозволительная роскошь, когда идет борьба за болельщика и рейтинги телетрансляций»
10сегодня, 09:59
Олег Леонтьев: «Извинений от Разина не жду. Абросимов и капитан «Нефтехимика» позвонили Вовченко, узнали, что у него все нормально»
15сегодня, 09:33
Разин о Леонтьеве и хите Абросимова: «Никогда не подам руку, если у меня нет уважения к человеку. Людей, у которых в приоритете «убить» соперника, а не забить гол, хоккеистами не считаю»
26сегодня, 08:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Назаров о том, что Разин увел «Металлург» с игры: «Жесткий хит для лета, но в пределах правил. Срывать матчи – непозволительная роскошь, когда идет борьба за болельщика и рейтинги телетрансляций»
10сегодня, 09:59
Олег Леонтьев: «Извинений от Разина не жду. Абросимов и капитан «Нефтехимика» позвонили Вовченко, узнали, что у него все нормально»
15сегодня, 09:33
Генменеджер «Трактора» о Кузнецове: «Предложение было достойным. Он выбрал не нас. Пожелаем ему удачи в СКА, но не против нашей команды»
9сегодня, 09:23
Разин о Леонтьеве и хите Абросимова: «Никогда не подам руку, если у меня нет уважения к человеку. Людей, у которых в приоритете «убить» соперника, а не забить гол, хоккеистами не считаю»
26сегодня, 08:59
Экс-форварды «Ак Барса» Лукоянов и Петров перейдут в «Юнисон» из ВХЛ («Бизнес Online»)
19сегодня, 08:39
Генменеджер «Ак Барса»: «Нам нужен праворукий центр или крайний форвард. Скауты просматривают Европу, но пока ни один потенциальный новичок не соответствует желаемому уровню»
3сегодня, 08:21
Гатиятулин о хите Абросимова: «Чистый силовой прием. Тут дело в другом. Это предсезонные матчи. Если есть возможность избегать таких моментов…»
3сегодня, 07:55
Малкин о Паралимпиаде: «Верю, что наши спортсмены завоюют медали, эти ребята с сильным характером. Если будет время, посмотрю трансляции на «Матч ТВ»
6сегодня, 06:55
Плющев о Кузнецове в СКА: «Один игрок не может сделать команду фаворитом. Он способен внести вклад в успехи клуба, но один в поле не воин»
4сегодня, 06:43
Актер, сыгравший Диму Щукина в «Молодежке», о возвращении в сериал: «Нас всех собрали ради одной сцены. Не мог отказать этим людям»
6сегодня, 06:22Кино
Ко всем новостям
Последние новости
Душак подписал контракт с «Северсталью» на год
2сегодня, 10:41
Директор «Металлурга» о Вовченко: «Он проходит повторное МРТ и КТ. Возможно, сегодня-завтра его выпишут из больницы»
5сегодня, 10:29
Алексей Сопин: «Сизов согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Динамо». В октябре-ноябре мы вернемся к вопросу о продлении контракта»
сегодня, 09:52
«Адмирал» поместил Сагадеева в список отказов. Форвард перешел в клуб в мае
сегодня, 08:09
Александр Якушев: «ЦСКА остается одним из претендентов на Кубок Гагарина, наряду со «Спартаком», «Динамо», восточными клубами, СКА. Потенциал у нового состава серьезный»
сегодня, 07:46
Вратарь «Чикаго» Броссуа может пропустить старт сезона. Он перенес операцию на мениске
1сегодня, 07:29
Директор «Динамо»: «В потолок зарплат мы укладываемся. Достаточно большую часть ведомости составляют бонусы»
сегодня, 06:59
Миска о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Безусловно. Он сделает это, не сомневайтесь»
сегодня, 06:14
На новом лого сборной Казахстана – композиция из клюшек в виде золотого беркута, который олицетворяет силу и независимость государства. Клюшки образуют шанырак – верхнюю часть юрты
11вчера, 22:10Фото
Директор «Металлурга» об Абросимове: «Игроки должны понимать, что калечат жизнь своим коллегам такими приемами. В прошлом сезоне в «Авангарде» он бегал за ребятами, дрался, пытался кого‑то ударить. Зачем?»
9вчера, 21:38