Абросимов о травме Вовченко: «Никакого злого умысла. Просто подкатился, выполнил силовой прием. У него была опущена голова, это сыграло роль»
В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко.
Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее. Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.
– Умышленных намерений нанести сопернику травму в вашем поступке не было?
– Разумеется, что не было. Все же видно.
– Просто встречали оппонента на своей синей линии?
– Да. Никакого злого умысла. Я же, скажем, не толкал человека в спину у борта. Просто подкатился, выполнил силовой прием. Фактор в том, что у соперника была опущена голова, это и сыграло такую роль.
– В голову вы не целились?
– Конечно же нет, там и не было удара в голову. Тем более не было большой скорости. Если внимательно рассмотреть эпизод по кадрам и остановить на нужном моменте, то видно, что мы идем плечо в плечо, у нас и головы на одном уровне находятся.
– Ноги вы не поднимали?
– Нет. Никакой грязи не было, ведь если бы она была, то судьи бы сразу среагировали.
– А по итогу они не дали даже двух минут.
– Именно. Ребята меня тоже поняли, потому что, если выполняется какой-то супергрязный силовой прием, люди сразу сбрасывают перчатки, – сказал защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов.
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