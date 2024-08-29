Абросимов о травме Вовченко: «Никакого злого умысла. Просто подкатился, выполнил силовой прием. У него была опущена голова, это сыграло роль»

Роман Абросимов высказался об эпизоде с травмой Даниила Вовченко.

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко .

Нападающий «Металлурга » получил травму , его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее. Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.

– Умышленных намерений нанести сопернику травму в вашем поступке не было?

– Разумеется, что не было. Все же видно.

– Просто встречали оппонента на своей синей линии?

– Да. Никакого злого умысла. Я же, скажем, не толкал человека в спину у борта. Просто подкатился, выполнил силовой прием. Фактор в том, что у соперника была опущена голова, это и сыграло такую роль.

– В голову вы не целились?

– Конечно же нет, там и не было удара в голову. Тем более не было большой скорости. Если внимательно рассмотреть эпизод по кадрам и остановить на нужном моменте, то видно, что мы идем плечо в плечо, у нас и головы на одном уровне находятся.

– Ноги вы не поднимали?

– Нет. Никакой грязи не было, ведь если бы она была, то судьи бы сразу среагировали.

– А по итогу они не дали даже двух минут.

– Именно. Ребята меня тоже поняли, потому что, если выполняется какой-то супергрязный силовой прием, люди сразу сбрасывают перчатки, – сказал защитник «Нефтехимика » Роман Абросимов.