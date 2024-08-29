Гатиятулин о хите Абросимова: «Чистый силовой прием. Тут дело в другом. Это предсезонные матчи. Если есть возможность избегать таких моментов…»
В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко.
Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.
Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.
«Мне показалось, что чистый силовой прием. Тут дело в другом. Это предсезонные матчи. Если есть возможность избегать таких моментов…
Но видно, что игрок не шел умышленно наносить травму. Чисто игровой момент. Такое мое мнение», – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
Скандал перед сезоном КХЛ: Разин увел «Металлург» с матча, а потом унизил тренера соперников
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