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  • Гатиятулин о хите Абросимова: «Чистый силовой прием. Тут дело в другом. Это предсезонные матчи. Если есть возможность избегать таких моментов…»
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Гатиятулин о хите Абросимова: «Чистый силовой прием. Тут дело в другом. Это предсезонные матчи. Если есть возможность избегать таких моментов…»

Анвар Гатиятулин высказался об эпизоде с травмой Даниила Вовченко.

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко.

Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.

«Мне показалось, что чистый силовой прием. Тут дело в другом. Это предсезонные матчи. Если есть возможность избегать таких моментов…

Но видно, что игрок не шел умышленно наносить травму. Чисто игровой момент. Такое мое мнение», – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Скандал перед сезоном КХЛ: Разин увел «Металлург» с матча, а потом унизил тренера соперников

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАк Барс
logoМеталлург Мг
logoНефтехимик
травмы
logoКХЛ
Мемориал Ромазана
logoАнвар Гатиятулин
logoДаниил Вовченко
logoМатч ТВ
logoРоман Абросимов
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