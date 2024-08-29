Гатиятулин о хите Абросимова: «Чистый силовой прием. Тут дело в другом. Это предсезонные матчи. Если есть возможность избегать таких моментов…»

Анвар Гатиятулин высказался об эпизоде с травмой Даниила Вовченко.

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика » на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко .

Нападающий «Металлурга » получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.

«Мне показалось, что чистый силовой прием. Тут дело в другом. Это предсезонные матчи. Если есть возможность избегать таких моментов…

Но видно, что игрок не шел умышленно наносить травму. Чисто игровой момент. Такое мое мнение», – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин .

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