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Щитов о Разине: «Ему станет стыдно за слова о Леонтьеве, он извинится, возможно. Взрослый человек должен контролировать себя»

Никита Щитов высказался о критике Андрея Разина в адрес Олега Леонтьева.

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко

Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение. 

После матча Разин выступил с критикой в адрес главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева, а также назвал Абросимова «анти-хоккеистом»

«Я удивлен тому, что Разин так резко высказался в адрес Олега Леонтьева, еще и своего бывшего партнера по команде. Как взрослый человек он должен контролировать себя, но никто не знает, какой в этот момент у него эмоциональный срыв произошел.

А называть Абросимова «анти-хоккеистом»… Я не помню, чтобы этот игрок был известен какими-то грязными силовыми приемами и «убивал» кого-то исподтишка.

Андрей Разин был признан лучшим тренером прошлого сезона и хочется, чтобы он не терял свое лицо. Возможно, на него давит какой-то груз ответственности. У него несколько игроков травмировалось, и он переживает.

Даже такой опытный тренер не совладал с собой, позволил себе такую несдержанность. Возможно, ему станет стыдно за свои слова, и он потом публично извинится», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Скандал перед сезоном КХЛ: Разин увел «Металлург» с матча, а потом унизил тренера соперников

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoМеталлург Мг
logoНефтехимик
logoНикита Щитов
logoКХЛ
logoОлег Леонтьев
Мемориал Ромазана
logoАндрей Разин
logoДаниил Вовченко
logoРоман Абросимов
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