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  • Разин о Леонтьеве: «Тренер должен донести, что мы играем в хоккей, а не пытаемся кого‑то похоронить. Даже если Абросимова удалили бы до конца игры, я бы увел команду – на льду было страшно»
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Разин о Леонтьеве: «Тренер должен донести, что мы играем в хоккей, а не пытаемся кого‑то похоронить. Даже если Абросимова удалили бы до конца игры, я бы увел команду – на льду было страшно»

Андрей Разин объяснил, почему решил не продолжать матч с «Нефтехимиком».

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко

Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

После этого главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение. 

– Не жалеете, что слишком жестко высказались в адрес Олега Леонтьева на пресс‑конференции?

– Нет, я нисколько не жалею. Команды должны уважать друг друга. Особенно во время предсезонки. А тут было видно, что Абросимов еще во втором периоде пытался нанести травму нашим хоккеистам.

Момент с Шалагиным примерно такой же. Начнем с того, что тренер должен донести на установке, что мы играем в хоккей, а не пытаемся кого‑то похоронить.

– А нет сожаления, что вы увели команду в раздевалку? Как отреагировали магнитогорские болельщики?

– Я уже на пресс‑конференции попросил перед ними прощения. Мы все‑таки не доиграли матч. Но в таких условиях очень тяжело играть. Когда команда пришла в раздевалку, там стояло гробовое молчание. Потому что случился из ряда вон выходящий инцидент. Продолжать игру было нельзя.

– Почему?

– Будь даже пятиминутное удаление Абросимова или выгнали бы его до конца матча – я бы все равно увел команду. Потому что игра пошла вообще в неправильное русло.

Продолжать матч не было смысла. На льду было очень страшно. Зашло бы еще дальше, поверьте. Например, случилась бы драка «стенка на стенку». Кому это надо? – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин. 

Скандал перед сезоном КХЛ: Разин увел «Металлург» с матча, а потом унизил тренера соперников

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoНефтехимик
logoКХЛ
logoОлег Леонтьев
Мемориал Ромазана
logoАндрей Разин
logoДаниил Вовченко
logoМатч ТВ
logoРоман Абросимов
logoМихаил Шалагин
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