Экс-арбитр Зайцев о хите Абросимова: «Нормальный силовой, Вовченко сам виноват – опустил голову. Разин после победы в Кубке Гагарина будет вести себя по-хамски, говорить, что его игрока «убили»

Александр Зайцев оценил силовой прием Романа Абросимова в игре с «Металлургом».

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко .

Нападающий «Металлурга » получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

После этого главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.

«Нормальный силовой прием. Вовченко сам виноват: во-первых, он опустил голову, которая попала в плечо игроку «Нефтехимика », и самое страшное, что он упал головой об лед. Игрок, тем более нападающий, не должен допускать таких вещей.

Из-за похожего момента в Национальной хоккейной лиге закончил карьеру Валерий Карпов, которого встретили примерно на том же месте. Леонтьев прав, когда сказал, что Вовченко опустил голову. Он ее опустил потому, что начал опускаться за шайбой.

Тогда в хоккей не надо играть, если не будет силовых приемов. Считаю, что после победы в Кубке Гагарина Разин будет вести себя по-хамски. Уже не первый тренер так себя ведет, в советское время были такие же, которые что-то выигрывали, поднимались и потом много говорили.

Я думаю, что в предстоящем сезоне он так и будет говорить: мол, его игрока «убили». Но под такой силовой прием человек попал в середине площадки, не у борта, не в углу. Это говорит, что у нападающего нет мастерства», – сказал бывший арбитр Александр Зайцев.