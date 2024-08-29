Директор «Металлурга» об Абросимове: «Игроки должны понимать, что калечат жизнь своим коллегам такими приемами. В прошлом сезоне в «Авангарде» он бегал за ребятами, дрался, пытался кого‑то ударить. Зачем?»

Сергей Гомоляко раскритиковал действия Романа Абросимова на льду.

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика » на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко .

Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу » присудили техническое поражение.

«Мы одна команда и все поддержали решение Андрея Разина увести команду в раздевалку. Я всегда буду его поддерживать. Считаю, что хоккей – это голы. Победы присуждаются команде, когда она забрасывает больше шайб, а не когда ты проводишь такие страшные силовые приемы.

Я не могу понять цель этого силового. Абросимов сначала Козлова тыкал, выбрал самого маленького в команде, потом Вовченко ударил. Да, возможно, силовой прием был исполнен по всем хоккейным правилам, но было видно, что шайба уходит, а Даня стоит на одной ноге.

Абросимов мог увернуться и не применять такой силовой. Хоккеисты должны понимать, что такими приемами они калечат жизнь своим же коллегам. В прошлом сезоне Абросимов, играя за «Авангард», тоже бегал за ребятами, дрался, пытался кого‑то ударить. Зачем ты это делаешь?

Забей гол, отдай хорошую передачу. В фигурном катании за каждый элемент начисляют баллы. Видимо, Абросимов хотел, чтобы ему за силовой балл начислили, как в фигурном катании.

Сейчас идут предсезонные сборы, все хоккеисты находятся под нагрузками, у кого‑то, может быть, еще плохая координация. Зачем такие приемы проводить? Мне хочется просто узнать у Абросимова цель данного приема.

Ну он молодец, красиво сыграл, пытался запугать. Надо играть в хоккей и по‑другому быть никак не должно. Такие приемы не красят нашу лигу», – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.

Скандал перед сезоном КХЛ: Разин увел «Металлург» с матча, а потом унизил тренера соперников