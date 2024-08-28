Ротенберг о Кузнецове: «Благодаря Миллеру и «Газпрому» работаем с сильнейшими игроками мира. С Евгением мы знакомы давно, проходили разные ситуации – в сборной и в целом, это повлияло»
Главный тренер петербургского клуба побеседовал с Геннадием Орловым в программе «Экспертиза» на «Радио Зенит».
– Как в межсезонье вам удалось пригасить в СКА такую звезду как Евгений Кузнецов?
– В первую надо сказать, что благодаря ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру у нас есть возможность вести переговоры и работать с сильнейшими игроками мира.
Сыграли роль и мои личные отношения с Евгением Кузнецовым. Мы знакомы очень давно и проходили разные ситуации. И в сборной, и в целом в хоккейном мире. Это все повлияло. Потому что только коммуникации и взаимоотношения между людьми могут быть ключевым фактором при переходе игрока.
Ни один хоккеист не пойдет ни в один клуб без своего желания. Так вот, в данном случае в первую очередь это было желание Евгения Кузнецова. Чему мы очень рады, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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