Кузнецов забил первый гол за СКА на турнире имени Пучкова – «Северстали». До этого были шайбы лишь в двусторонних играх

Евгений Кузнецов впервые забил за СКА

Нападающий отличился в матче турнира имени Пучкова против «Северстали ».

На седьмой минуте первого периода Евгений Кузнецов забросил шайбу с передач Борны Рендулича и Сергея Толчинского.

Это первый гол форварда за СКА на турнире – в третьем матче.

До этого Кузнецов забивал только в двусторонних матчах СКА .