Кузнецов забил первый гол за СКА на турнире имени Пучкова – «Северстали». До этого были шайбы лишь в двусторонних играх
Евгений Кузнецов впервые забил за СКА
Нападающий отличился в матче турнира имени Пучкова против «Северстали».
На седьмой минуте первого периода Евгений Кузнецов забросил шайбу с передач Борны Рендулича и Сергея Толчинского.
Это первый гол форварда за СКА на турнире – в третьем матче.
До этого Кузнецов забивал только в двусторонних матчах СКА.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости