Ротенберг о СКА: «Будем строить игру вокруг Кузнецова, чтобы создать самую сильную команду КХЛ. Есть возможность выйти на новый уровень»

Роман Ротенберг считает, что с Евгением Кузнецовым СКА выйдет на новый уровень.

32-летний нападающий после 11 сезонов в НХЛ вернулся в КХЛ и подписал соглашение со СКА на четыре года. Сообщалось , что он может заработать более 4 млрд рублей за 4 сезона с учетом бонусов.

«Есть возможность выйти на новый уровень. Но хочу напомнить, что хоккей – это командная игра.

Будем строить ее вокруг Евгения Кузнецова и вместе с Евгением Кузнецовым , чтобы создать самую сильную команду КХЛ », – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в эфире «Радио Зенит».

СКА еще не начал сезон, а уже дважды заменил вратаря. Плешков психанул 😱

Ротенберг о Кузнецове: «Благодаря Миллеру и «Газпрому» работаем с сильнейшими игроками мира. С Евгением мы знакомы давно, проходили разные ситуации – в сборной и в целом, это повлияло»