Ротенберг о СКА: «Будем строить игру вокруг Кузнецова, чтобы создать самую сильную команду КХЛ. Есть возможность выйти на новый уровень»
32-летний нападающий после 11 сезонов в НХЛ вернулся в КХЛ и подписал соглашение со СКА на четыре года. Сообщалось, что он может заработать более 4 млрд рублей за 4 сезона с учетом бонусов.
«Есть возможность выйти на новый уровень. Но хочу напомнить, что хоккей – это командная игра.
Будем строить ее вокруг Евгения Кузнецова и вместе с Евгением Кузнецовым, чтобы создать самую сильную команду КХЛ», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в эфире «Радио Зенит».
СКА еще не начал сезон, а уже дважды заменил вратаря. Плешков психанул 😱
Ротенберг о Кузнецове: «Благодаря Миллеру и «Газпрому» работаем с сильнейшими игроками мира. С Евгением мы знакомы давно, проходили разные ситуации – в сборной и в целом, это повлияло»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий