Леонтьев о хите Абросимова на Вовченко: «Чистый силовой, какие претензии? Катиться по чужой синей линии – чревато. Давайте на предсезонных турнирах отменим силовые, будем играть резервистами»

Олег Леонтьев оценил силовой прием Романа Абросимова против Даниила Вовченко.

В третьем периоде матча «Металлурга » и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниил Вовченко .

Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

После этого главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.

– Скажу так, катиться по чужой синей линии – это чревато. Плюс игрок опустил голову, это еще более чревато. А там он просто подкатил, он даже шаг не делал, у него не было скорости, практически стоячий был.

Посмотрите внимательно силовой прием. Он попадает в стенку, плечо выставил, там удаления не было. Чистый абсолютно силовой. Какие претензии к игроку обороны?

– Хотелось ваше мнение услышать по этому эпизоду.

– Я сказал свое мнение. Я вас спрашиваю, какие претензии к нему?

– Это было чрезмерно, грубовато выглядело. Для такого матча.

– Давайте тогда на предсезонных турнирах отменим силовые приемы, выставим дублирующие составы и будем играть резервистами, – сказал главный тренер «Нефтехимика » Олег Леонтьев.

Разин о травме Вовченко: «Белоусов говорил: «Лучше пьяный Сапожников, чем трезвый Леонтьев». «Металлург» потерял еще одного лидера, жаль»