Леонтьев о хите Абросимова на Вовченко: «Чистый силовой, какие претензии? Катиться по чужой синей линии – чревато. Давайте на предсезонных турнирах отменим силовые, будем играть резервистами»
В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниил Вовченко.
Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.
После этого главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.
– Скажу так, катиться по чужой синей линии – это чревато. Плюс игрок опустил голову, это еще более чревато. А там он просто подкатил, он даже шаг не делал, у него не было скорости, практически стоячий был.
Посмотрите внимательно силовой прием. Он попадает в стенку, плечо выставил, там удаления не было. Чистый абсолютно силовой. Какие претензии к игроку обороны?
– Хотелось ваше мнение услышать по этому эпизоду.
– Я сказал свое мнение. Я вас спрашиваю, какие претензии к нему?
– Это было чрезмерно, грубовато выглядело. Для такого матча.
– Давайте тогда на предсезонных турнирах отменим силовые приемы, выставим дублирующие составы и будем играть резервистами, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
Разин о травме Вовченко: «Белоусов говорил: «Лучше пьяный Сапожников, чем трезвый Леонтьев». «Металлург» потерял еще одного лидера, жаль»
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