Сизов перешел в «Динамо» Москва из «Металлурга». Защитника обменяли второй раз за день
Антон Сизов перешел в московское «Динамо» из «Металлурга»
Это второй обмен за день для 29-летнего защитника. Ранее магнитогорский клуб выменял его у «Торпедо».
«Металлург» получит денежную компенсацию от бело-голубых. Сообщалось, что нижегородцам заплатили за Сизова 5 миллионов рублей.
В минувшем сезоне он провел 49 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (2+12) очков при полезности «плюс 13» за 22:20 в среднем на льду.
«Рейс Нижний Новгород – Магнитогорск – Москва завершен! Приветствуем новичка!» – говорится в сообщении пресс-службы московского «Динамо».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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