Сизов перешел в «Динамо» Москва из «Металлурга». Защитника обменяли второй раз за день

Антон Сизов перешел в московское «Динамо» из «Металлурга»

Это второй обмен за день для 29-летнего защитника. Ранее магнитогорский клуб выменял его у «Торпедо ».

«Металлург » получит денежную компенсацию от бело-голубых. Сообщалось , что нижегородцам заплатили за Сизова 5 миллионов рублей.

В минувшем сезоне он провел 49 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (2+12) очков при полезности «плюс 13» за 22:20 в среднем на льду.

«Рейс Нижний Новгород – Магнитогорск – Москва завершен! Приветствуем новичка!» – говорится в сообщении пресс-службы московского «Динамо ».