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  • «Торпедо» обменяло Сизова в «Металлург» на денежную компенсацию. 28-летний защитник был отстранен клубом и не играл с января
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«Торпедо» обменяло Сизова в «Металлург» на денежную компенсацию. 28-летний защитник был отстранен клубом и не играл с января

«Торпедо» обменяло Антона Сизова в «Металлург»

Нижегородцы получат денежную компенсацию за 28-летнего защитника.

В январе 2024 года Сизов был отстранен клубом от участия в дальнейших матчах.

До отстранения он провел 49 игр в регулярном чемпионате за «Торпедо» и набрал 14 (2+12) очков при полезности «плюс 13» за 22:20 в среднем на льду.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
logoМеталлург Мг
logoТорпедо
переходы
logoКХЛ
logoАнтон Сизов
деньги
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