«Торпедо» обменяло Сизова в «Металлург» на денежную компенсацию. 28-летний защитник был отстранен клубом и не играл с января

«Торпедо» обменяло Антона Сизова в «Металлург»

Нижегородцы получат денежную компенсацию за 28-летнего защитника.

В январе 2024 года Сизов был отстранен клубом от участия в дальнейших матчах.

До отстранения он провел 49 игр в регулярном чемпионате за «Торпедо » и набрал 14 (2+12) очков при полезности «плюс 13» за 22:20 в среднем на льду.