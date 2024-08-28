«Торпедо» обменяло Сизова в «Металлург» на денежную компенсацию. 28-летний защитник был отстранен клубом и не играл с января
«Торпедо» обменяло Антона Сизова в «Металлург»
Нижегородцы получат денежную компенсацию за 28-летнего защитника.
В январе 2024 года Сизов был отстранен клубом от участия в дальнейших матчах.
До отстранения он провел 49 игр в регулярном чемпионате за «Торпедо» и набрал 14 (2+12) очков при полезности «плюс 13» за 22:20 в среднем на льду.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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