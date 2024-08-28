«Металлург» заплатил 5 млн рублей «Торпедо» за Сизова (Артур Хайруллин)
«Торпедо» получило 5 миллионов рублей от «Металлурга» за Антона Сизова
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ранее стало известно, что нижегородский клуб обменял 28-летнего защитника на денежную компенсацию.
В январе 2024 года «Торпедо» отстранило Сизова от участия в матчах.
До отстранения он провел 49 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (2+12) очков при полезности «плюс 13» за 22:20 в среднем на льду.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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