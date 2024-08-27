Меркулов о том, что «Сибирь» не заполнила легионерскую квоту: «Хороший иностранец стоит хороших денег. Можно брать кота в мешке, но я не считаю, что это клуб, куда надо привозить непонятно кого»

Виктор Меркулов высказался о том, что «Сибирь» не заполнила легионерскую квоту

В сезоне-2024/25 КХЛ вернулась к ограничению в пять иностранцев на команду

– По какой причине «Сибирь» не заполнила легионерскую квоту?

– Больше финансовая сторона, скажу честно, нас остановила. Мы сильно больших контрактов никому не раздавали, но коллектив все равно нужно собрать. Поэтому приняли решение, что это будут российские игроки.

Если в дальнейшем что-то с бюджетом изменится, то мы, может быть, воспользуемся полным лимитом на легионеров. На сегодняшний день так.

Все равно, хороший легионер стоит хороших денег. Можно брать кота в мешке и думать, повезет или не повезет, но я не считаю, что «Сибирь» — это тот клуб, куда надо привозить непонятно кого и думать, выстрелит или не выстрелит. Все-таки, конечно, рисковать можно и порой нужно, но мы решили пойти таким путем.

– Видели ли вы предложение генменеджера «Амура» о том, чтобы сделать другой лимит на легионеров для «Сибири» и дальневосточных клубов?

– Мне кажется, это неправильная история. Все должны быть в одинаковых условиях, – сказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов.