Меркулов о том, что «Сибирь» не заполнила легионерскую квоту: «Хороший иностранец стоит хороших денег. Можно брать кота в мешке, но я не считаю, что это клуб, куда надо привозить непонятно кого»
В сезоне-2024/25 КХЛ вернулась к ограничению в пять иностранцев на команду
– По какой причине «Сибирь» не заполнила легионерскую квоту?
– Больше финансовая сторона, скажу честно, нас остановила. Мы сильно больших контрактов никому не раздавали, но коллектив все равно нужно собрать. Поэтому приняли решение, что это будут российские игроки.
Если в дальнейшем что-то с бюджетом изменится, то мы, может быть, воспользуемся полным лимитом на легионеров. На сегодняшний день так.
Все равно, хороший легионер стоит хороших денег. Можно брать кота в мешке и думать, повезет или не повезет, но я не считаю, что «Сибирь» — это тот клуб, куда надо привозить непонятно кого и думать, выстрелит или не выстрелит. Все-таки, конечно, рисковать можно и порой нужно, но мы решили пойти таким путем.
– Видели ли вы предложение генменеджера «Амура» о том, чтобы сделать другой лимит на легионеров для «Сибири» и дальневосточных клубов?
– Мне кажется, это неправильная история. Все должны быть в одинаковых условиях, – сказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов.
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