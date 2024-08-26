Андрей Разин: «Звонил Карпову после его подписания в «Сибирь». Сказал, что 4-5-е звено в «Металлурге» – не для него»
Андрей Разин прокомментировал переход Максима Карпова в «Сибирь».
Нападающий перешел в «Сибирь» после расторжения контракта с «Металлургом».
«Я звонил Максиму после того, как он подписал контракт с «Сибирью». Мы хорошо пообщались.
Сказал ему, что четвертое-пятое звено, где он играл в плей-офф, – не для него. Я рад, что он нашел клуб.
Надеюсь, в «Сибири» он будет использоваться по своему статусу, будет лидером команды.
Плей-офф показал, что в «Металлурге» есть ребята, которые на роль Максима Карпова подходят лучше», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.