Андрей Разин: «Звонил Карпову после его подписания в «Сибирь». Сказал, что 4-5-е звено в «Металлурге» – не для него»

Андрей Разин прокомментировал переход Максима Карпова в «Сибирь».

Нападающий перешел в «Сибирь» после расторжения контракта с « ».

«Я звонил Максиму после того, как он подписал контракт с « ». Мы хорошо пообщались.

Сказал ему, что четвертое-пятое звено, где он играл в плей-офф, – не для него. Я рад, что он нашел клуб.

Надеюсь, в «Сибири» он будет использоваться по своему статусу, будет лидером команды.

Плей-офф показал, что в «Металлурге» есть ребята, которые на роль подходят лучше», – сказал главный тренер «Металлурга» .