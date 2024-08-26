Андрей Разин: «Звонил Карпову после его подписания в «Сибирь». Сказал, что 4-5-е звено в «Металлурге» – не для него»

Теги Металлург Мг Сибирь КХЛ Андрей Разин Максим Карпов Хоккей

Андрей Разин прокомментировал переход Максима Карпова в «Сибирь».

Нападающий перешел в «Сибирь» после расторжения контракта с «Металлургом».

«Я звонил Максиму после того, как он подписал контракт с «Сибирью». Мы хорошо пообщались.

Сказал ему, что четвертое-пятое звено, где он играл в плей-офф, – не для него. Я рад, что он нашел клуб.

Надеюсь, в «Сибири» он будет использоваться по своему статусу, будет лидером команды.

Плей-офф показал, что в «Металлурге» есть ребята, которые на роль Максима Карпова подходят лучше», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

4 комментария
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Когда 5ое звено появилось?
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Честность!!!
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АВ тяжело в этом сезоне придется, тем более существенно не усилились.
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Это такой троллинг?
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