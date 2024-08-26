Вице-президент КХЛ про Матч звезд в Новосибирске: «У Омска обид нет. Они поняли, что в этом году будет сложно провести свои инвестиционные программы и принять мероприятие»

Сергей Доброхвалов высказался о том, что Матч звезд-2025 пройдет в Новосибирске.

«С точки зрения конкурентов, думаю, что все понимают, какие города претендовали на право проведения звезд КХЛ.

Понятно, что в эксплуатацию вводятся новые дворцы, и со стороны КХЛ логично проводить такие мероприятия там. Поэтому в прошлом году мы провели Матч звезд в Санкт-Петербурге, а в этом году в планах были Омск и Новосибирск.

Также мы рассматривали Екатеринбург, который должен закончить строительство и ввести арену в эксплуатацию к дате проведения.

Общались с коллегами, и никаких обид у Омска нет. Ни для кого не секрет, что это мероприятие является довольно затратным с точки зрения финансовой стороны для принимающей стороны.

У Омска в этом году в планах заложены серьезные финансовые вливания в инфраструктуру, в том числе в собственную академию. Поэтому коллеги практически добровольно поняли, что в этом году им будет сложно провести свои инвестиционные программы и принять Матч звезд», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Доброхвалов.