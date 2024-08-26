Вице-президент КХЛ про Матч звезд в Новосибирске: «У Омска обид нет. Они поняли, что в этом году будет сложно провести свои инвестиционные программы и принять мероприятие»

Теги Авангард Сибирь Автомобилист КХЛ G-Drive Арена Матч звезд КХЛ Сибирь-Арена Сергей Доброхвалов Чемпионат.com деньги Хоккей

Сергей Доброхвалов высказался о том, что Матч звезд-2025 пройдет в Новосибирске.

«С точки зрения конкурентов, думаю, что все понимают, какие города претендовали на право проведения Матча звезд КХЛ.

Понятно, что в эксплуатацию вводятся новые дворцы, и со стороны КХЛ логично проводить такие мероприятия там. Поэтому в прошлом году мы провели Матч звезд в Санкт-Петербурге, а в этом году в планах были Омск и Новосибирск.

Также мы рассматривали Екатеринбург, который должен закончить строительство и ввести арену в эксплуатацию к дате проведения.

Общались с коллегами, и никаких обид у Омска нет. Ни для кого не секрет, что это мероприятие является довольно затратным с точки зрения финансовой стороны для принимающей стороны.

У Омска в этом году в планах заложены серьезные финансовые вливания в инфраструктуру, в том числе в собственную академию. Поэтому коллеги практически добровольно поняли, что в этом году им будет сложно провести свои инвестиционные программы и принять Матч звезд», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Доброхвалов.

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2 комментария
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А можно никогда этот цирк в Омск не привозить?
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Ответ Ыжык
А можно никогда этот цирк в Омск не привозить?
Действительно, зачем этот балет нужен, хоккей интересен эмоциями, накалом борьбы, нервом, а это катание под надоедливый крик анонсера матча,?, ещё и билеты по конской цене, пусть кто хочет смотрит по телеку, мы с друзьями на это не ходим и не смотрим.
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