Агент Кузнецова: «Евгений прилетел в Петербург. Вопрос контракта со СКА решится в ближайшее время»
Агент Евгения Кузнецова сообщил о прилете игрока в Санкт-Петербург.
Ранее стало известно, что нападающий подпишет соглашение со СКА на четыре года. На экс-игрока «Вашингтона» и «Каролины» претендовал челябинский «Трактор».
«Кузнецов прилетел в Санкт‑Петербург. Думаю, что вопрос с подписанием контракта со СКА решится в ближайшее время», – заявил агент хоккеиста Шуми Бабаев.
Агрессия СКА на рынке раздражает. Но если серьезно – двигает КХЛ вперед
85 млн рублей в год – возможная зарплата Кузнецова в СКА. Клуб может обменять Эмиля Галимова и Сапего («Матч ТВ»)