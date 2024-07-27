Агент Кузнецова: «Евгений прилетел в Петербург. Вопрос контракта со СКА решится в ближайшее время»

Агент Евгения Кузнецова сообщил о прилете игрока в Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что нападающий подпишет соглашение со СКА на четыре года. На экс-игрока «Вашингтона» и «Каролины» претендовал челябинский «Трактор».

«Кузнецов прилетел в Санкт‑Петербург. Думаю, что вопрос с подписанием контракта со СКА решится в ближайшее время», – заявил агент хоккеиста Шуми Бабаев.

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