Агент Кузнецова: «Евгений прилетел в Петербург. Вопрос контракта со СКА решится в ближайшее время»

Теги СКА Трактор возможные переходы Шуми Бабаев КХЛ Евгений Кузнецов Матч ТВ Хоккей

Агент Евгения Кузнецова сообщил о прилете игрока в Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что нападающий подпишет соглашение со СКА на четыре года. На экс-игрока «Вашингтона» и «Каролины» претендовал челябинский «Трактор».

«Кузнецов прилетел в Санкт‑Петербург. Думаю, что вопрос с подписанием контракта со СКА решится в ближайшее время», – заявил агент хоккеиста Шуми Бабаев.

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12 комментариев
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Да задолбали вы уже. Всем все понятно с вами.
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Сразу хочу присечь все разговоры про зарплату. Зарплата, это та что в контракте и та что в ведомости. Подарки, от поклонников хоккей из известной финской семьи, не входят в зарплату. Это все равно, что девушек обязать включать в зарплату подарки от поклонников, - добавил агент.
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так еще ж потолок зарплат не очистили🤡
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Ответ Ozz99
Сразу хочу присечь все разговоры про зарплату. Зарплата, это та что в контракте и та что в ведомости. Подарки, от поклонников хоккей из известной финской семьи, не входят в зарплату. Это все равно, что девушек обязать включать в зарплату подарки от поклонников, - добавил агент.
ПрЕсечь.
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Был Кузя, а может стать ещё одной ротенберговской шестеркой. Так, мальчик на побегушках по хоккейному полю. А жаль, хороший был пацан.
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Посмотрит каналы и клубы на Ломоносова, так вообще скидку до 40М сделает.
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Кузя иди в Трактор.
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Кузя,ждём птичку
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