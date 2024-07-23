Агент Кузнецова заявил об интересе 15 клубов НХЛ к форварду: «Он двигается к игре в КХЛ»
Агент Евгения Кузнецова заявил, что форвардом интересуются 15 клубов НХЛ.
Нападающий ранее стал свободным агентом после расторжения контракта с «Каролиной».
Сообщалось, что хоккеист продолжит карьеру в КХЛ, где им интересуются СКА и «Трактор».
– Почему у Кузнецова не получилось остаться в НХЛ?
– Интерес к Евгению Кузнецову есть от 15 клубов НХЛ до сих пор.
– Он сам не захотел остаться в Северной Америке?
– Он еще не принял окончательное решение. С большей вероятностью он двигается к тому, что будет играть в КХЛ.
Человек хочет играть в хоккей и получать удовольствие, приносить пользу и взыгрывать. Тут много факторов, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
Глагол
Приходить в возбуждённое состояние, радостное настроение; начинать веселиться, резвиться
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🤔🤔🤔
Наигрался уже Кузя вот и всё......
Ненужен он уже в нхл некому с его исполнением......