Агент Кузнецова заявил об интересе 15 клубов НХЛ к форварду: «Он двигается к игре в КХЛ»

Теги Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Агент Евгения Кузнецова заявил, что форвардом интересуются 15 клубов НХЛ.

Нападающий ранее стал свободным агентом после расторжения контракта с «Каролиной».

Сообщалось, что хоккеист продолжит карьеру в КХЛ, где им интересуются СКА и «Трактор».

– Почему у Кузнецова не получилось остаться в НХЛ?

– Интерес к Евгению Кузнецову есть от 15 клубов НХЛ до сих пор.

– Он сам не захотел остаться в Северной Америке?

– Он еще не принял окончательное решение. С большей вероятностью он двигается к тому, что будет играть в КХЛ.

Человек хочет играть в хоккей и получать удовольствие, приносить пользу и взыгрывать. Тут много факторов, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

22 комментария
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Взы́грывать
Глагол
Приходить в возбуждённое состояние, радостное настроение; начинать веселиться, резвиться
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🤔🤔🤔
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Сказочный... Точнее сказочные
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Есть кто поверил?
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Ну бабай в своём репертуаре...
Наигрался уже Кузя вот и всё......
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Для Кузи хоккей, с некоторых времён, на заднем плане. На мой взгляд это мало кого устроит. Говорить он может что угодно, но играть как прежде или хтя-бы близко к этому, увы - ему уже не преодолеть самого себя.
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То ли он врёт ,то ли он сумасшедший,зачем уезжать если 15 клубов интересуются
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Кокосовая Хоккейная Лига
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Ответ Федя Букин
Взы́грывать Глагол Приходить в возбуждённое состояние, радостное настроение; начинать веселиться, резвиться ---------------------- 🤔🤔🤔
Это опечатка года, я считаю
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Ответ Владлен Казаков_1116128552
То ли он врёт ,то ли он сумасшедший,зачем уезжать если 15 клубов интересуются
Да это бабай исполняет опять....
Ненужен он уже в нхл некому с его исполнением......
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Шуми, с Невских берегов уже всё заплачено за Кузю , квартиру осталось для его семьи подыскать , а ты всё каких то Джокеров из своих карманов достаёшь про 15 клубов НХЛ , которые зовут к себе наперебой Кузнецова !
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взЫгрывать ?
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что за история? у чела контракт на 6 млн. с контендером. играй и радуйся. коечко Скуа.. лучше в ска или Челябинск
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Взлягивать вполне Кузе пл плечу
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Такой причине.... Только один ответ.... Женщина!
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Спортс, стал соцсетью бабая.
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Даже если и так, то в НХЛ у Кузнецова другой агент. Бабаев там никто
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уахаха
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Бред какой то несет агент, чтобы вернуться обратно, ему надо получить разрешение от всех клубов лиги, для начала. Если ничего не путаю
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Это опечатка года, я считаю
Эйс)
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Ответ Владлен Казаков_1116128552
То ли он врёт ,то ли он сумасшедший,зачем уезжать если 15 клубов интересуются
Скорее всего просто тянет время, чтоб Ротан придумал какие то махинации с платежкой и Кузнецова подписать
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Ответ Владлен Казаков_1116128552
То ли он врёт ,то ли он сумасшедший,зачем уезжать если 15 клубов интересуются
ну так интерес разный бывает. У него же контракт вроде выкупили, значит, новый клуб его может взять по дешевке. И я думаю, что все 15 клубов, о которых говорит агент, об этом и думают. А Кузя хочет на былой славе сорвать жирный куш в КХЛ.
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