Агент Кузнецова заявил об интересе 15 клубов НХЛ к форварду: «Он двигается к игре в КХЛ»

Агент Евгения Кузнецова заявил, что форвардом интересуются 15 клубов НХЛ.

Нападающий ранее стал свободным агентом после расторжения контракта с «Каролиной».

Сообщалось, что хоккеист продолжит карьеру в КХЛ, где им интересуются СКА и «Трактор».

– Почему у Кузнецова не получилось остаться в ?

– Интерес к Евгению Кузнецову есть от 15 клубов НХЛ до сих пор.

– Он сам не захотел остаться в Северной Америке?

– Он еще не принял окончательное решение. С большей вероятностью он двигается к тому, что будет играть в .

Человек хочет играть в хоккей и получать удовольствие, приносить пользу и взыгрывать. Тут много факторов, – сказал представитель хоккеиста .