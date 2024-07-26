85 млн рублей в год – возможная зарплата Кузнецова в СКА. Клуб может обменять Эмиля Галимова и Сапего («Матч ТВ»)

Евгений Кузнецов может получить контракт на 85 млн рублей в год в СКА.

Ранее сообщалось, что нападающий подпишет соглашение с петербургским клубом на четыре года.

«Ожидается, что Кузнецов подпишет контракт со СКА до 1 августа, чтобы принять участие в предсезонных сборах, которые в этот день стартуют в Новогорске.

Но перед этим клуб из Санкт‑Петербурга проведет ряд обменов, чтобы вписаться под потолок зарплат», – сообщает «Матч ТВ».

СКА может обменять форварда (его зарплата в сезоне‑2024/25 – 40 млн рублей) и защитника (45 млн рублей).

Зарплата Евгения Кузнецова в , как отмечается, может составить 85 миллионов рублей в год.

Агрессия СКА на рынке раздражает. Но если серьезно – двигает КХЛ вперед