85 млн рублей в год – возможная зарплата Кузнецова в СКА. Клуб может обменять Эмиля Галимова и Сапего («Матч ТВ»)

Теги СКА возможные переходы КХЛ Евгений Кузнецов Эмиль Галимов Матч ТВ Сергей Сапего Хоккей

Евгений Кузнецов может получить контракт на 85 млн рублей в год в СКА.

Ранее сообщалось, что нападающий подпишет соглашение с петербургским клубом на четыре года.

«Ожидается, что Кузнецов подпишет контракт со СКА до 1 августа, чтобы принять участие в предсезонных сборах, которые в этот день стартуют в Новогорске.

Но перед этим клуб из Санкт‑Петербурга проведет ряд обменов, чтобы вписаться под потолок зарплат», – сообщает «Матч ТВ».

СКА может обменять форварда Эмиля Галимова (его зарплата в сезоне‑2024/25 – 40 млн рублей) и защитника Сергея Сапего (45 млн рублей).

Зарплата Евгения Кузнецова в СКА, как отмечается, может составить 85 миллионов рублей в год.

Агрессия СКА на рынке раздражает. Но если серьезно – двигает КХЛ вперед

35 комментариев
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То есть чувак отказался от 6 миллионов долларов чтобы играть за 0,7 млн за стрелку, Ротена и Ростральные колонны? Ясно, понятно
+74
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+68
И все мы поверили, что Кузнецов будет играть в Ска за 85 миллионов.
Без переписывания квартир, без серых схем.
Просто 85 миллионов и все!
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+54
Верим.
+40
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+39
Ответ Genriwhite
Комментарий скрыт
Что значит «Каролина типо была готова ему столько заплатить?»??? Кузнецов по контракту за сезон 24/25 должен был получить 8млн$, это не желание Каролины, они обязаны были выплатить всё, что полагается игроку, но Кузнецов от этого отказался, точнее 2млн$ ему выплатили, а от 6млн$ он отказался. Но логику Кузнецова понять можно 85млн это же больше, чем 6млн
+37
0
+37
Ну там еще подписной бонус неоглашаемый неплохой
+12
-1
+11
Ответ Руслан Гафаров
Ну там еще подписной бонус неоглашаемый неплохой
Так он тоже под потолком учитывается с прошлого сезона. Ни при каких условиях невозможно вписать Кузю в их потолок.
+10
0
+10
Можно сказать, согласился играть за мечту. Не всем выпадает шанс поработать с величайшим хоккейным тренером современности.
+11
-2
+9
а чо не 50 то?
+8
-1
+7
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
85 - это официально. А в реальности сколько будет ?
+ еще 6 раз по 85
+8
-1
+7
85 - это официально.
А в реальности сколько будет ?
+9
-2
+7
Бабай говорил, что Кузей интересуются 15 команд НХЛ. А он решил в КХЛ за 85 млн подписаться. Гений!
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+4
Ответ Руслан Гафаров
Ну там еще подписной бонус неоглашаемый неплохой
Мильярд не меньше
+4
0
+4
Исходя из одной известной песни, ему не в Петербург надо было ехать. Ведь в Питере - пить.
+4
0
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Да хорош заливать, конечно же Верю::::😉.......
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Написано же ВОЗМОЖНАЯ зарплата. Может 85, а может 585
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И еще 200 подписного бонуса)
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Все игроки мира мечтают за еду играть у глыбы тренерского искусства и в сильнейшем клубе галактики
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+1
Ответ Caniball
И все мы поверили, что Кузнецов будет играть в Ска за 85 миллионов. Без переписывания квартир, без серых схем. Просто 85 миллионов и все!
Ротенберг,что там с журналисткой, которая обвинила СКА в доплатах в конвертах игрокам? Сколько Кузя получит доплату в конверте еще: 3 или 5 лямов баксов?
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Ввели потолок зарплат для равенства,
получили ещё большее неравенство...
В этом вся суть КХЛ.
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Забавно будет, если схематоз через фарм-клубы провернут, чтобы обменять.
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Щипачева видели в акбарсе?! Здесь будет тоже самое.
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Зарплата Кузи в Каролине составляла чистыми 500 млн.руб. в год.
Рома, ты же не думаешь что вокруг одни дурачки подобные тебе?
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Зато через агента интригу создавали мол Трактор в борьбе. Хотя всё было понятно где Кузя будет играть.Короче цирк.
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🤡🤡🤡
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85 млн шекелей, так честнее
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Комментарий удален модератором
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
85 - это официально. А в реальности сколько будет ?
30% откатит..+будет башлять на СВО..1,5-2млн/месяц..
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
85 - это официально. А в реальности сколько будет ?
Че удалил-то коммент про шамана?)) не получилось собрать плюсики и обиделся?)
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Чуть меньше, чем в НХЛ, но похоже голодать Женя в Питере не будет…)
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Ответ Ебздрогыч
То есть чувак отказался от 6 миллионов долларов чтобы играть за 0,7 млн за стрелку, Ротена и Ростральные колонны? Ясно, понятно
Разницу порошком добьют
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