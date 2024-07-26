85 млн рублей в год – возможная зарплата Кузнецова в СКА. Клуб может обменять Эмиля Галимова и Сапего («Матч ТВ»)
Евгений Кузнецов может получить контракт на 85 млн рублей в год в СКА.
Ранее сообщалось, что нападающий подпишет соглашение с петербургским клубом на четыре года.
«Ожидается, что Кузнецов подпишет контракт со СКА до 1 августа, чтобы принять участие в предсезонных сборах, которые в этот день стартуют в Новогорске.
Но перед этим клуб из Санкт‑Петербурга проведет ряд обменов, чтобы вписаться под потолок зарплат», – сообщает «Матч ТВ».
СКА может обменять форварда Эмиля Галимова (его зарплата в сезоне‑2024/25 – 40 млн рублей) и защитника Сергея Сапего (45 млн рублей).
Зарплата Евгения Кузнецова в СКА, как отмечается, может составить 85 миллионов рублей в год.
Агрессия СКА на рынке раздражает. Но если серьезно – двигает КХЛ вперед
Без переписывания квартир, без серых схем.
Просто 85 миллионов и все!
А в реальности сколько будет ?
получили ещё большее неравенство...
В этом вся суть КХЛ.
Рома, ты же не думаешь что вокруг одни дурачки подобные тебе?