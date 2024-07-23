Овечкин о звонке от Путина на свадьбе: «Волнительный момент был. Подарили очень красивый сервиз»

Александр Овечкин рассказал, о чем говорил с Владимиром Путиным на свадьбе.

Российский хоккеист женился в 2016 году на модели Настасье Шубской.

– На твоей свадьбе тебе позвонил Владимир Владимирович Путин, и затем что-то вынесли и подарили.

– Это подарили сервиз, очень красивый. Был волнительный момент, когда он позвонил.

– Да, там все затаили дыхание, слушали, что он тебе говорит.

– Прикольная свадьба была, – сказал улыбаясь форвард «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин.

Напомним, что Овечкин – создатель общественного движения PutinTeam.

Александр Овечкин: «Люблю пиво, в основном светлое, оно расслабляет, снимает напряжение, две-три баночки после игры – полезно. Не представляю себя непьющим человеком»