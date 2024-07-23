Овечкин о звонке от Путина на свадьбе: «Волнительный момент был. Подарили очень красивый сервиз»

Теги Вашингтон Александр Овечкин светская хроника НХЛ Владимир Путин Политика Анастасия Шубская Хоккей

Александр Овечкин рассказал, о чем говорил с Владимиром Путиным на свадьбе.

Российский хоккеист женился в 2016 году на модели Настасье Шубской.

– На твоей свадьбе тебе позвонил Владимир Владимирович Путин, и затем что-то вынесли и подарили.

– Это подарили сервиз, очень красивый. Был волнительный момент, когда он позвонил.

– Да, там все затаили дыхание, слушали, что он тебе говорит.

– Прикольная свадьба была, – сказал улыбаясь форвард «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин.

Напомним, что Овечкин – создатель общественного движения PutinTeam.

Александр Овечкин: «Люблю пиво, в основном светлое, оно расслабляет, снимает напряжение, две-три баночки после игры – полезно. Не представляю себя непьющим человеком»

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28 комментариев
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Ответ Сергей Орлов
Комментарий удален модератором
ГДРовский пристроил наконец-то!
+50
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Ответ Сергей Орлов
Комментарий удален модератором
Голосом Каневского: "По большому блату!" (С)
+27
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+26
лучше бы совесть подарили...
+25
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+19
Сервиз в сервант. За стеклянную дверцу. Пару раз за жизнь использовать.
+13
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+10
Ответ kwinto88
лучше бы совесть подарили...
Откуда ей взяться, чтоб ещё и на подарить хватило?)
+10
-1
+9
Ответ Its my life
Комментарий удален модератором
Ахах. Ну у вельмож раньше было право первой ночи, можь вернули.
+8
0
+8
Полюбому "Мадонна" из Германии. Видать пылился в серванте без дела.
+7
-1
+6
Сервиз на свадьбу. Как в 90-е.
+4
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+3
Ответ artem 123
Сейчас будут полуторачасовое интервью рвать на цитаты.
Как будто на других сайтах по-другому. Вполне стандартное поведение любого СМИ))
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Нам тоже на свадьбу в 80х Мадонну подарили. В чем прикол таких подарков, так и не понял...
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На рождение ребенка подарит стенку, а жене- сапоги
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+2
а ковер?🤣✌️
+1
0
+1
Ответ Евгений Кириенко
ГДРовский пристроил наконец-то!
)))
Вы молодец, подняли мне настроение
+1
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Сейчас будут полуторачасовое интервью рвать на цитаты.
+4
-3
+1
Откуда сервиз привезли ? Не трофейный случаем ?
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Чехословакии стенку на золотую подарит)))
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Новость дошла из 90х
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Саня, есть возможность поквитаться! Подари Царю ковёр на стену, когда он будет жениться во второй раз...
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-1
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👅
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Ответ Сергей Орлов
Комментарий удален модератором
Богемское стекло.
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Ответ Василий Жирков
Голосом Каневского: "По большому блату!" (С)
Каневский: " Аналогичный сервиз исчез из квартиры, где произошло проишествие... Впрочем, это уже совсем другая история "
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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