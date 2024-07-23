Александр Овечкин: «Люблю пиво, в основном светлое, оно расслабляет, снимает напряжение, две-три баночки после игры – полезно. Не представляю себя непьющим человеком»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Здоровье алкоголь и спорт Хоккей

Александр Овечкин рассказал о своем отношении к пиву.

– Ты сейчас вообще не уделяешь себе свободное время? Можешь гульнуть?

– Только на тренировках.

– Выпить пива?

– Спокойно, и не одну бутылку. Здесь нет ничего такого.

– Почему хоккеисты так много бухают? Какая дыра там закрывается?

– Что значит бухают? Мы просто любим отдыхать. После хоккея ты уставший, выпить пару бокалов вина или пива – нормальное явление.

– Хоккеисты пьют много пива, почему?

– Мне, допустим, нравится пиво, я люблю пиво пить. Оно придает тебе расслабленность, снимает напряжение. Вкус пива мне нравится, в основном светлое. Но когда начинается предсезонка, от пива надо отказываться.

– Есть ли хоккеисты, которые вообще не пьют?

– Есть, но я себя не представляю человеком, который говорит, что я непьющий. На определенное количество времени можно сделать паузу, но после игры две-три баночки пива – это, наоборот, полезно, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

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91 комментарий
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+60
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+58
Ответ NikolayL
Пиво конечно вкусная и прикольная штука, но вряд ли это полезно для спортсменов. Зря Саня такое сказанул, ведь он кумир миллионов и это может в какой то степени повлиять на умы молодых людей
Пей пиво на заре,
Пей пиво перед сном,
Пей пиво на траве,
Пей пиво за столом,
Пей пиво натощак,
Пей пиво со хмеля,
Пей пиво просто так,
Пей как Авария!
Пей пиво!
+38
-6
+32
Спортсмен, в настоящее время показывающий высокий результат, говорит, что пиво ему не вредит, а даже наоборот помогает снять напряжение.
Но тут набежали диванные медики, которые уж точно знают, что пиво вредно, а что полезно.
+41
-10
+31
Нет, не полезно, и это медицинский факт.
+70
-43
+27
Ответ NikolayL
Пиво конечно вкусная и прикольная штука, но вряд ли это полезно для спортсменов. Зря Саня такое сказанул, ведь он кумир миллионов и это может в какой то степени повлиять на умы молодых людей
По всему миру спортсмены пьют пиво, особенно после игры. В Германии им вообще обливаются на поле и ничего
+27
-7
+20
Нормально Саня, все мы люди
+18
-5
+13
Я/Мы Александр Овечкин после матча!
+14
-2
+12
Ответ Сергей Евсеев
Нет, не полезно, и это медицинский факт.
в меру все безвредно. проблемы всегда от чрезмерности.
+12
-4
+8
Ответ Михаил Маевских
Комментарий удален модератором
А почему-же то Азару четырехнедельная пивная подготовка к началу карьеры в Реале совсем не помогла, а даже наоборот❓🤔
+10
-3
+7
У Овечкина в начале сезона будет такое же пивное пузичко, как в прошлом году?
+8
-1
+7
Где-то возбудился другой Александр, который "шторм-шлепенко".
+8
-2
+6
Ответ Сергей Довлатов
Спортсмен, который установил массу рекордов за всю историю хоккея, но ему какой-нибудь троечник из медтехникума расскажет, что он неправильно живет.
У Овечкина просто конское здоровье. Большинство, если будут регулярно после занятий спортом пить по 2-3 пива, то ничем хорошим это не закончится.
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Ответ Александр Мостицкий
А какого размера у них там баночки? Явно не наши мензурки по 0,45
0.33 обычно ... банки
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Предсезонные, предматчевые, постматчевые и постфинальные установки
Пиво полнИт.
Мастерство не пропьёшь даже если поглощаешь декалитрами.
Но стройнит и не выводит из равновесия лишь БадЛайт на флоридских яхтах.)
+6
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+5
После игры. 82 игры в регулярке плюс плей офф. Саша хорошо так отдыхает
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+5
Ответ Dmitrii Serebrennikov
Читал мнение врача футбольной спортивной команды, что 1-2 банки пива после игры тонизируют организм и позволяют быстрее восстановиться. В недельном цикле (1-2 банки в неделю) якобы вреда никакого не будет.
Иы прав в том, что это мнение. Основано оно на "личном опыте". А есть факты, т.е. вещи установленные путем проведения качественных научных исследований. Факт 1 - мышечные волокна плохо растут во время тренировок, основной их рост происходит после тренировки. Факт 2 - алкоголь, в любых количестах негативно влияет на рост мышечных волокон замедляя и. Соответственно употребление алкоголя вредит восстановлению организма. В пиве действительно содержится немало полезного, но все это не идет в сравнение с редом от алкоголя. Безалкогольное пиво реально в некоторых случаях вполне полезно, есть ряд исследований показывающих, что потребление безалкогольного пива положительно влияет на жкт.
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Литрами наверное не полезно, а я вот иногда 0.5 пью и хорошо. Особенно в жару.
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Ответ Базовая База
Тут ещё важно понимать, что вряд ли Овечкин пьёт пиво по акции из ближайшего супермаркета. А ту субстанцию, что сейчас занимает львиную долю рынка в классе эконом, и пивом-то можно назвать лишь с натяжкой.
Как специалист, объясните, чем кардинально отличается недорогое пиво из супермаркетов от того, что пьёт Овечкин?
+4
0
+4
Ответ Zub_ovechkina
Спортсмен, в настоящее время показывающий высокий результат, говорит, что пиво ему не вредит, а даже наоборот помогает снять напряжение. Но тут набежали диванные медики, которые уж точно знают, что пиво вредно, а что полезно.
Спортсмен, который установил массу рекордов за всю историю хоккея, но ему какой-нибудь троечник из медтехникума расскажет, что он неправильно живет.
+12
-8
+4
Пиво конечно вкусная и прикольная штука, но вряд ли это полезно для спортсменов. Зря Саня такое сказанул, ведь он кумир миллионов и это может в какой то степени повлиять на умы молодых людей
+24
-20
+4
Поэтому и пузень
+6
-3
+3
Ответ Базовая База
Тут ещё важно понимать, что вряд ли Овечкин пьёт пиво по акции из ближайшего супермаркета. А ту субстанцию, что сейчас занимает львиную долю рынка в классе эконом, и пивом-то можно назвать лишь с натяжкой.
А какое он пиво, по-твоему, пьёт? Лавандовый крафт или томатный гёз?
100% в холодильнике стоит какой-нибудь Bud Light, который грузовиками на арену завозят.
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Ответ Aibek Roostemoff
Ешь мясо!
Какое мясо, Олег?!?
+4
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Ответ Алексѣй Пестовъ
Пей пиво на заре, Пей пиво перед сном, Пей пиво на траве, Пей пиво за столом, Пей пиво натощак, Пей пиво со хмеля, Пей пиво просто так, Пей как Авария! Пей пиво!
Ешь мясо!
+4
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Пивка захотелось)
+3
-1
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Никогда не был фанатом Овечкина, но тут, пожалуй, переобуюсь и поддержу старого.)
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Так вот, почему он в прошлом сезоне полчемпионата форму не мог набрать)
+2
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Ответ Metallurg111
И что на это скажет Ротенберг?
пошел мониторить Youtube. скоро узнаем.
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Вино ещё ладно,но пиво Сане пить явно не на пользу,тем более в его возрасте и учитывая гонку за рекордом
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Я пиво не употребляю..,но выпью с удовольствием...С.Д.
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