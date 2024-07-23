Александр Овечкин: «Люблю пиво, в основном светлое, оно расслабляет, снимает напряжение, две-три баночки после игры – полезно. Не представляю себя непьющим человеком»
Александр Овечкин рассказал о своем отношении к пиву.
– Ты сейчас вообще не уделяешь себе свободное время? Можешь гульнуть?
– Только на тренировках.
– Выпить пива?
– Спокойно, и не одну бутылку. Здесь нет ничего такого.
– Почему хоккеисты так много бухают? Какая дыра там закрывается?
– Что значит бухают? Мы просто любим отдыхать. После хоккея ты уставший, выпить пару бокалов вина или пива – нормальное явление.
– Хоккеисты пьют много пива, почему?
– Мне, допустим, нравится пиво, я люблю пиво пить. Оно придает тебе расслабленность, снимает напряжение. Вкус пива мне нравится, в основном светлое. Но когда начинается предсезонка, от пива надо отказываться.
– Есть ли хоккеисты, которые вообще не пьют?
– Есть, но я себя не представляю человеком, который говорит, что я непьющий. На определенное количество времени можно сделать паузу, но после игры две-три баночки пива – это, наоборот, полезно, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин о Месси и Роналду: «Большинство футболистов выберет Лионеля. Мне нравится, что он делает с мячом»
- Если это вопрос - нет, если предложение - да.
Пей пиво перед сном,
Пей пиво на траве,
Пей пиво за столом,
Пей пиво натощак,
Пей пиво со хмеля,
Пей пиво просто так,
Пей как Авария!
Пей пиво!
Но тут набежали диванные медики, которые уж точно знают, что пиво вредно, а что полезно.
Пиво полнИт.
Мастерство не пропьёшь даже если поглощаешь декалитрами.
Но стройнит и не выводит из равновесия лишь БадЛайт на флоридских яхтах.)
100% в холодильнике стоит какой-нибудь Bud Light, который грузовиками на арену завозят.