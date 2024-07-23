Александр Овечкин: «Люблю пиво, в основном светлое, оно расслабляет, снимает напряжение, две-три баночки после игры – полезно. Не представляю себя непьющим человеком»

Александр Овечкин рассказал о своем отношении к пиву.

– Ты сейчас вообще не уделяешь себе свободное время? Можешь гульнуть?

– Только на тренировках.

– Выпить пива?

– Спокойно, и не одну бутылку. Здесь нет ничего такого.

– Почему хоккеисты так много бухают? Какая дыра там закрывается?

– Что значит бухают? Мы просто любим отдыхать. После хоккея ты уставший, выпить пару бокалов вина или пива – нормальное явление.

– Хоккеисты пьют много пива, почему?

– Мне, допустим, нравится пиво, я люблю пиво пить. Оно придает тебе расслабленность, снимает напряжение. Вкус пива мне нравится, в основном светлое. Но когда начинается предсезонка, от пива надо отказываться.

– Есть ли хоккеисты, которые вообще не пьют?

– Есть, но я себя не представляю человеком, который говорит, что я непьющий. На определенное количество времени можно сделать паузу, но после игры две-три баночки пива – это, наоборот, полезно, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

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