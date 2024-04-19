Генменеджер «Сент-Луиса» хочет продлить контракт с Бучневичем: «Я большой фанат Павла»

Теги Сент-Луис Даг Армстронг НХЛ Павел Бучневич Хоккей

Даг Армстронг заявил о желании «Сент-Луиса» сохранить Павла Бучневича.

«Мы поговорим с ним, да. Я большой фанат Павла.

Ему только вчера исполнилось, кажется, 29 лет. На месте Павла я бы захотел поговорить с менеджером. Он в том возрасте, когда должен задавать мне жесткие вопросы о направлении, в котором движется клуб. Предполагаю, что победы будут для него очень важны, что он захочет узнать, насколько быстро мы сможем победить.

Свои деньги он получит, он достаточно хорош. Но я бы хотел, чтобы он получил их здесь, и должен его в этом убедить», – сказал генеральный менеджер «Сент-Луиса».

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9 комментариев
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Статистика Бучневича в Сент-Луисе значительно лучше чем в НЙР.
29 лет, ещё год контракта. Кэпхит 5.8.
По сути новый контракт - контракт всей жизни.
Так что надо пожелать Павлу удачи.
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6 x 7,5 M дай дружище Дуг
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В этом случае можно писать максималку, по типу 8х6,5. Но! нужно ли это Бучневичу? СЛБ свой кубок выиграл, следующий ещё будет лет так через ндцать судя по всему.
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Ответ 5kywn5cddd
6 x 7,5 M дай дружище Дуг
Это был бы рыночный контракт имхо. Не дадут - жлобы.
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Хотеть не вредно!!!Сколько предложите.
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7 миллионов на 5 лет(где-то так) На открытом рынке 7.5-7.7 дадут.. (но это будет дно о котором мечтают немногие)
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Паша хорош. Но КС в Музыкантах врядли получится выиграть сейчас..
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Логичное решение.
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