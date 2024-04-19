Генменеджер «Сент-Луиса» хочет продлить контракт с Бучневичем: «Я большой фанат Павла»
Даг Армстронг заявил о желании «Сент-Луиса» сохранить Павла Бучневича.
«Мы поговорим с ним, да. Я большой фанат Павла.
Ему только вчера исполнилось, кажется, 29 лет. На месте Павла я бы захотел поговорить с менеджером. Он в том возрасте, когда должен задавать мне жесткие вопросы о направлении, в котором движется клуб. Предполагаю, что победы будут для него очень важны, что он захочет узнать, насколько быстро мы сможем победить.
Свои деньги он получит, он достаточно хорош. Но я бы хотел, чтобы он получил их здесь, и должен его в этом убедить», – сказал генеральный менеджер «Сент-Луиса».
29 лет, ещё год контракта. Кэпхит 5.8.
По сути новый контракт - контракт всей жизни.
Так что надо пожелать Павлу удачи.