Бучневич о «Сент-Луисе»: «Мне здесь нравится. Пообщались с генменеджером, он поговорит с моим агентом летом. Посмотрим, как все пройдет»

Теги Сент-Луис Даг Армстронг НХЛ Павел Бучневич Хоккей

Павел Бучневич высказался о продолжении карьеры в «Сент-Луисе».

Действующее соглашение российского нападающего с «Блюз» рассчитано до лета этого года. Павел Бучневич ответил на вопрос о своем отношении к возможности продлить контракт с «Сент-Луисом». 

«Конечно, положительно. Ты не знаешь, что произойдет. Ты видишь слухи. Вы, ребята, торгуете мной около двух месяцев.

Немного стрессовый момент, но дедлайн прошел, стресс снят, и мы хорошо пообщались с Дагом (генменеджером «Сент-Луиса» Дагом Армстронгом – Sports).

Он сказал, что собирается поговорить с моим представителем летом, и мы посмотрим, как все пойдет. Я не хочу говорить о том, что будет от этого зависеть. Как я уже сказал, мне здесь нравится. Посмотрим, что будет дальше», – сказал нападающий.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Бучневич провел 80 матчей и набрал 63 (27+36) балла.

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