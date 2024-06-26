Канарейкин о Могильном: «Он достоин Зала славы по титулам и мастерству, посвятил десятки лет НХЛ. Его игнорируют из-за сегодняшней обстановки в мире»

Теги Федор Канарейкин Павел Дацюк НХЛ Александр Могильный Советский спорт Зал хоккейной славы Политика Хоккей

Федор Канарейкин считает, что Александр Могильный достоин Зала хоккейной славы.

Ранее сообщалось, что Павел Дацюк и Александр Могильный могут войти в Зал хоккейной славы в этом году. В итоге Павел был введен в Зал славы, Александра на данный момент не выбрали.  

«Не знаю, почему Могильного игнорируют. Из-за сегодняшней обстановки в мире. Посвятил НХЛ десятки лет.

По мастерству и по титулам, по всем критериям он достоин Зала славы», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

Александр Могильный – олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли. В НХЛ провел 990 матчей, в которых записал на свой счет 1032 (473+559) очка.

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5 комментариев
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Да конечно , а Павла Дацюка не игнорируют. Такие дела.
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Вот городят всякие старики и этот тоже.
А Паша не из России что-ли ?
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А Паша Дацюк тогда почему был выбран? Нестыковочка. Видимо количества голосов не хватает чтобы Могильный был введен в зал славы. Либо что-то ещё.
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+2
А Дацюк финн что ли?
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А почему тогда включили Дацюка?
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