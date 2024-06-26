Канарейкин о Могильном: «Он достоин Зала славы по титулам и мастерству, посвятил десятки лет НХЛ. Его игнорируют из-за сегодняшней обстановки в мире»
Федор Канарейкин считает, что Александр Могильный достоин Зала хоккейной славы.
Ранее сообщалось, что Павел Дацюк и Александр Могильный могут войти в Зал хоккейной славы в этом году. В итоге Павел был введен в Зал славы, Александра на данный момент не выбрали.
«Не знаю, почему Могильного игнорируют. Из-за сегодняшней обстановки в мире. Посвятил НХЛ десятки лет.
По мастерству и по титулам, по всем критериям он достоин Зала славы», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Александр Могильный – олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли. В НХЛ провел 990 матчей, в которых записал на свой счет 1032 (473+559) очка.
А Паша не из России что-ли ?