Канарейкин о Могильном: «Он достоин Зала славы по титулам и мастерству, посвятил десятки лет НХЛ. Его игнорируют из-за сегодняшней обстановки в мире»

Федор Канарейкин считает, что Александр Могильный достоин Зала хоккейной славы.

Ранее сообщалось, что и Александр Могильный могут войти в Зал хоккейной славы в этом году. В итоге Павел был введен в Зал славы, Александра на данный момент не выбрали.

«Не знаю, почему Могильного игнорируют. Из-за сегодняшней обстановки в мире. Посвятил НХЛ десятки лет.

По мастерству и по титулам, по всем критериям он достоин славы», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

– олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли. В НХЛ провел 990 матчей, в которых записал на свой счет 1032 (473+559) очка.