Могильный о Дацюке в Зале славы: «Мировая общественность ценит и отмечает вклад России в историю хоккея»

Теги Детройт Павел Дацюк НХЛ Александр Могильный Зал хоккейной славы Хоккей

Александр Могильный высказался о введении Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

Экс-нападающий «Детройта» стал 10-м отечественным хоккеистом, удостоенным этой чести.

Могильный оценил значимость включения Дацюка в Зал славы.

«Мировая общественность ценит и отмечает вклад России в историю хоккея. Как можно не оценивать таких людей?! Это же прекрасные и великие спортсмены. Профессора своего дела. Как это можно не замечать?

Это все временно, все пройдет. А их имена останутся в истории советского, российского и мирового спорта. Эта отличная новость для нашего хоккея», – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.

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