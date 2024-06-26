Могильный о Дацюке в Зале славы: «Мировая общественность ценит и отмечает вклад России в историю хоккея»
Александр Могильный высказался о введении Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.
Экс-нападающий «Детройта» стал 10-м отечественным хоккеистом, удостоенным этой чести.
Могильный оценил значимость включения Дацюка в Зал славы.
«Мировая общественность ценит и отмечает вклад России в историю хоккея. Как можно не оценивать таких людей?! Это же прекрасные и великие спортсмены. Профессора своего дела. Как это можно не замечать?
Это все временно, все пройдет. А их имена останутся в истории советского, российского и мирового спорта. Эта отличная новость для нашего хоккея», – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.