Скотт Уиллер о Ренике в Зале славы: «Он никогда не выигрывал Кубок Стэнли, не получал индивидуальных наград. А Могильный выиграл все, что только можно, изменил спорт навсегда»

Скотт Уиллер высказался о введении Джереми Реника в Зал хоккейной славы.

« никогда не выигрывал Кубок Стэнли, никогда не получал индивидуальных наград , никогда не был в первой или второй символической сборной и разделил шестое место в списке лучших бомбардиров лиги в своем лучшем сезоне.

Для сравнения: выиграл все, что только можно выиграть с командой ( , олимпийское золото, золото чемпионата мира, золото МЧМ), был лучшим снайпером сезона, выиграл «Леди Бинг», был первым европейским капитаном в НХЛ, дважды попадал в символическую сборную лиги и в буквальном смысле изменил спорт навсегда», – написал журналист The Athletic Скотт Уиллер.

Отметим, что The Athletic прогнозировал, что Александр Могильный войдет в Зал хоккейной славы в этом году.