Скотт Уиллер о Ренике в Зале славы: «Он никогда не выигрывал Кубок Стэнли, не получал индивидуальных наград. А Могильный выиграл все, что только можно, изменил спорт навсегда»

Теги Кубок Стэнли Джереми Реник НХЛ Александр Могильный Зал хоккейной славы Хоккей

Скотт Уиллер высказался о введении Джереми Реника в Зал хоккейной славы.

«Джереми Реник никогда не выигрывал Кубок Стэнли, никогда не получал индивидуальных наград НХЛ, никогда не был в первой или второй символической сборной и разделил шестое место в списке лучших бомбардиров лиги в своем лучшем сезоне.

Для сравнения: Александр Могильный выиграл все, что только можно выиграть с командой (Кубок Стэнли, олимпийское золото, золото чемпионата мира, золото МЧМ), был лучшим снайпером сезона, выиграл «Леди Бинг», был первым европейским капитаном в НХЛ, дважды попадал в символическую сборную лиги и в буквальном смысле изменил спорт навсегда», – написал журналист The Athletic Скотт Уиллер.

Отметим, что The Athletic прогнозировал, что Александр Могильный войдет в Зал хоккейной славы в этом году.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
прекрасное сравнение. Могильный - легенда по сравнению с Реником
+17
0
+17
Очень странно почему Могилу не хотят пускать в зал славы, уже сколько попыток было
+14
-1
+13
Беттмэн, Дэйли, где, *****, Могильный?
+7
-1
+6
Могильного давно пора включить
+3
0
+3
Тут загорелого из Бостона за пару матчей включили, а тут Александр Великий Первый, который по сути для лиги окно в хоккейную восточную Европу прорубил. Почувствуй разницу, ога
+5
-3
+2
Не поспоришь
+1
0
+1
Кстати, весь западный фан-форум Кингз чатил сегодня ночью об этом: Реник незаслуженно в Зале Славы, а Могильный - нет
0
0
0
76 шайб за сезон вместе с Селянне это вам не шутки
0
0
0
Это всё так, но и за Рёника надо порадоваться, что обществе соевых его помиловали и приняли в зал
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий