Могильный о Зале славы: «Рад за тех, кого включили. За Реника – прежде всего. Много лет с ним играли, он заслужил»

Александр Могильный высказался о том, что его не включили в Зал хоккейной славы.

В 2024 году в Зал славы вошли экс-игроки Павел Дацюк, Ши Уэбер и Джереми Реник.

«Сколько лет это уже длится история. Давно про эту тему забыл. Абсолютно не обращаю внимание. Смысл распыляться на эту тему? Пусть профессионалы занимаются данным вопросом.

Много достойных людей не в Зале славы. А я кто на их фоне? Просто бродяга! (смеется) Конечно, мне было бы приятно. Но это же не от меня зависит.

Рад за тех, кого включили. За Джереми Реника – прежде всего. Много лет с ним вместе играли. Совершенно заслужил включения в Зал славы», – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.