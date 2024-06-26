Могильный о Зале славы: «Рад за тех, кого включили. За Реника – прежде всего. Много лет с ним играли, он заслужил»

Теги Джереми Реник НХЛ Александр Могильный Зал хоккейной славы Хоккей

Александр Могильный высказался о том, что его не включили в Зал хоккейной славы.

В 2024 году в Зал славы вошли экс-игроки Павел Дацюк, Ши Уэбер и Джереми Реник.

«Сколько лет это уже длится история. Давно про эту тему забыл. Абсолютно не обращаю внимание. Смысл распыляться на эту тему? Пусть профессионалы занимаются данным вопросом.

Много достойных людей не в Зале славы. А я кто на их фоне? Просто бродяга! (смеется) Конечно, мне было бы приятно. Но это же не от меня зависит.

Рад за тех, кого включили. За Джереми Реника – прежде всего. Много лет с ним вместе играли. Совершенно заслужил включения в Зал славы», – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.

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10 комментариев
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Александр, ты выдающийся хоккеист! Для очень многих - один из лучших (для Пэта, возможно, лучший )! Я верю в разум и хочу верить в справедливость - ты будешь в Зале!
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Ответ Вадим Сидоров
Ну могли бы уважить Сашка , хотя бы из-за того что человек бежал из страны ради вашей лиги. Реник более медийный персонаж. Участник 9 МВЗ, его очень уважали фанаты, как впрочем и он шёл к ним на контакт.
Бежал он не ради лиги, а ради себя - быть свободным, независимым,получать адекватное, своему таланту, вознаграждение, иметь возможность самому выбирать свое будущее и распоряжаться им. Другой вопрос - как этим он, и не только, распорядился. Но это уже другая история.
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В этом зале славы столько пассажиров непонятных что и неудивительно
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А где он с Реником играл вместе?
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Ответ Дмитрий Пасечник
А где он с Реником играл вместе?
Чикаго, Финикс, Санхосе. Филадельфия. че то неприпоминаю
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Ну, будем честны, Зал хоккейной славы не настолько элитный клуб, как, например, в бейсболе. Это не отменяет того факта, что в него берут исключительно достойных персонажей, просто политика и критерии ЗХС более мягкие и демократичные. Поэтому, думаю, со временем там окажется и Могильный.
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Ответ Дмитрий Пасечник
А где он с Реником играл вместе?
Видимо, Александр имеет в виду вообще в Лиге, в одно время.
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