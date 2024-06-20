Дацюк и Могильный войдут в Зал хоккейной славы в этом году по версии The Athletic. Гончар, Уэбер, Джозеф и Марло – среди номинантов

Павел Дацюк и Александр Могильный могут войти в Зал хоккейной славы в этом году.

Для включения игрокам нужно будет набрать минимум 14 из 18 голосов членов комитета.

The Athletic провел собственное голосование, в результате которого два российских хоккеиста получили необходимое число баллов.

Кроме них, претендовать на попадание в Зал хоккейной славы будут Сергей Гончар, Ши Уэбер, Кертис Джозеф, Патрик Марло, Кит Ткачак и другие игроки, завершившие карьеру.

Дацюк провел в регулярных чемпионатах 953 матча и набрал 918 (314+604) очков. Павел – олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Могильный – олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли. В НХЛ провел 990 матчей, в которых записал на свой счет 1032 (473+559) очка.