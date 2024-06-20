Дацюк и Могильный войдут в Зал хоккейной славы в этом году по версии The Athletic. Гончар, Уэбер, Джозеф и Марло – среди номинантов

Теги Питтсбург Детройт Сан-Хосе Павел Дацюк Сергей Гончар Ши Уэбер Кит Ткачак Патрик Марло Кертис Джозеф НХЛ Александр Могильный Зал хоккейной славы Хоккей

Павел Дацюк и Александр Могильный могут войти в Зал хоккейной славы в этом году.

Для включения игрокам нужно будет набрать минимум 14 из 18 голосов членов комитета.

The Athletic провел собственное голосование, в результате которого два российских хоккеиста получили необходимое число баллов.

Кроме них, претендовать на попадание в Зал хоккейной славы будут Сергей Гончар, Ши Уэбер, Кертис Джозеф, Патрик Марло, Кит Ткачак и другие игроки, завершившие карьеру.

Дацюк провел в регулярных чемпионатах 953 матча и набрал 918 (314+604) очков. Павел – олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Могильный – олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли. В НХЛ провел 990 матчей, в которых записал на свой счет 1032 (473+559) очка.

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Заслуженно и Павел и Александр многого добились в НХЛ, а Дацюк особенно, три титула с Детройтом у человека с золотыми руками и великолепной техникой, ну и лучший российский-советский ещё снайпер с рекордом за сезон в 76 шайб и также замечательная в целом карьера, жаль рановато закончил, как и Буре из-за травм!!🔥👏
+19
-3
+16
Ответ Alex.K71
Заслуженно и Павел и Александр многого добились в НХЛ, а Дацюк особенно, три титула с Детройтом у человека с золотыми руками и великолепной техникой, ну и лучший российский-советский ещё снайпер с рекордом за сезон в 76 шайб и также замечательная в целом карьера, жаль рановато закончил, как и Буре из-за травм!!🔥👏
Какие три? Он выиграл два. В 2002 и 2008.
+14
0
+14
Могильный давно уже заслужил! Дацюк естественно там должен быть 100%
+11
-1
+10
Это даже не обсуждается. Дацюк и Могильный однозначно должны быть в Заде Славы.
+10
-4
+6
Им ещё в прошлом году это предрекали, но политика, т.ч. вряд-ли и в этом году примут.
+4
0
+4
Ответ dvs-66
Какие три? Он выиграл два. В 2002 и 2008.
Согласен, ошибся!)
+3
0
+3
Заслужили очень крутые игроки.
+2
0
+2
Могильного они каждый год прогнозируют, все никак не проходит
+2
0
+2
У Ши Вебера контракт до 2026 года, до сих пор висит в платежке Юты, а его в зал славы уже вводят.
+2
0
+2
Волшебник лучший, а Александра давно пора включить. Могильный-Федоров-Буре просто сказка, все трое в зале славы
+1
0
+1
Могильный играл ещё в сборной СССР и завершил карьеру 18 лет назад. Невероятно, как пролетело время.
По теме: Могильный уже давно должен был войти в Зал хоккейной славы. Засиделся он в кандидатах.
У Дацюка это первый год, когда он стал доступен для включения, и войти в Зал с первой попытки — это как знак качества.
+2
-1
+1
Итак. Федс, до сих пор не там (кидалово с его стороны Тройта), тут все понятно. Дацюк и могильнопобегушнопсевдопатриот, должны быть там. Но, вот ведь какая незадача, зал то в Канаде, которая даже на третьяка государственные санкции наложила. так что все призы и награды русские в ближайшие лет 5 не получат. политика.
+2
-1
+1
Могильный входил в число претендентов в 2019, 2020, 2022. Сколько можно его игнорировать ?
+1
0
+1
а Гончар, пардон, за какие такие великие заслуги?? 🤔🤔🤔
+1
-1
0
Ответ dvs-66
Какие три? Он выиграл два. В 2002 и 2008.
а первый кубок?
0
0
0
Ответ осетов - пилот болида смерти
Зачем ты пересказываешь все то, что все прекрасно знают и без тебя? Чтобы побольше любимых плюсиков поставили?
Пора тебе отдыхать!)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий