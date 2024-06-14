Сергачев анонсировал мероприятие постером с Овечкиным, Панаринын, Шестеркиным, Орловым, Сергачевым, Радуловым и Ковальчуком

Михаил Сергачев анонсировал мероприятие с участием российских звезд НХЛ и КХЛ.

Ранее президент Winline МФЛ Николай Осипов заявил, что во втором сезоне хоккейной Медиалиги будут участвовать игроки из НХЛ.

Российский защитник « » Михаил Сергачев в своем телеграм-канале опубликовал постер мероприятия с участием звезд и . Пока не сообщаются дата проведения и статус данного мероприятия.

На постере изображены (« »), Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба – «Рейнджерс»), Дмитрий Орлов («Каролина»), Михаил Сергачев («Тампа»), Вадим Шипачев («Ак Барс»), Александр Радулов («Локомотив»), Александр Никишин (СКА), Николай Голдобин («Спартак») и Илья Ковальчук.