Сергачев анонсировал мероприятие постером с Овечкиным, Панаринын, Шестеркиным, Орловым, Сергачевым, Радуловым и Ковальчуком
Михаил Сергачев анонсировал мероприятие с участием российских звезд НХЛ и КХЛ.
Ранее президент Winline МФЛ Николай Осипов заявил, что во втором сезоне хоккейной Медиалиги будут участвовать игроки из НХЛ.
Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев в своем телеграм-канале опубликовал постер мероприятия с участием звезд НХЛ и КХЛ. Пока не сообщаются дата проведения и статус данного мероприятия.
На постере изображены Александр Овечкин («Вашингтон»), Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба – «Рейнджерс»), Дмитрий Орлов («Каролина»), Михаил Сергачев («Тампа»), Вадим Шипачев («Ак Барс»), Александр Радулов («Локомотив»), Александр Никишин (СКА), Николай Голдобин («Спартак») и Илья Ковальчук.