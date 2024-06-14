Сергачев анонсировал мероприятие постером с Овечкиным, Панаринын, Шестеркиным, Орловым, Сергачевым, Радуловым и Ковальчуком

Теги Ак Барс Локомотив СКА Спартак Рейнджерс Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Илья Ковальчук Александр Овечкин Александр Радулов НХЛ Дмитрий Орлов КХЛ Вадим Шипачев Артемий Панарин Николай Голдобин Игорь Шестеркин Михаил Сергачев Александр Никишин Хоккей

Михаил Сергачев анонсировал мероприятие с участием российских звезд НХЛ и КХЛ.

Ранее президент Winline МФЛ Николай Осипов заявил, что во втором сезоне хоккейной Медиалиги будут участвовать игроки из НХЛ. 

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев в своем телеграм-канале опубликовал постер мероприятия с участием звезд НХЛ и КХЛ. Пока не сообщаются дата проведения и статус данного мероприятия. 

На постере изображены Александр ОвечкинВашингтон»), Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба – «Рейнджерс»), Дмитрий Орлов («Каролина»), Михаил Сергачев («Тампа»), Вадим Шипачев («Ак Барс»), Александр Радулов («Локомотив»), Александр Никишин (СКА), Николай Голдобин («Спартак») и Илья Ковальчук.

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3 комментария
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