Овечкин, Малкин, Панарин, Ковальчук и Радулов сыграют в гала-матче звезд КХЛ и НХЛ. Разин и Ларионов – тренеры

Александр Овечкин, Евгений Малкин сыграют в матче звезд КХЛ и НХЛ.

Благотворительный хоккейный гала‑матч, в котором встретятся звезды НХЛ и КХЛ, состоится 20 июля.

Игра пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве.

Согласие на участие в матче уже подтвердили , , , , , а также Илья Ковальчук, Александр Радулов, Сергей Толчинский, Егор Яковлев, Вадим Шипачев, Александр Никишин и другие звезды российского хоккея, сообщает «Матч ТВ».

Сборными НХЛ и КХЛ будут руководить тренеры Игорь Ларионов и Андрей Разин.