Овечкин, Малкин, Панарин, Ковальчук и Радулов сыграют в гала-матче звезд КХЛ и НХЛ. Разин и Ларионов – тренеры

Теги Евгений Малкин Илья Ковальчук Александр Овечкин Александр Радулов НХЛ Игорь Ларионов Дмитрий Орлов КХЛ Вадим Шипачев Андрей Разин Артемий Панарин Егор Яковлев Сергей Толчинский Михаил Сергачев Матч ТВ Александр Никишин Хоккей

Александр Овечкин, Евгений Малкин сыграют в матче звезд КХЛ и НХЛ.

Благотворительный хоккейный гала‑матч, в котором встретятся звезды НХЛ и КХЛ, состоится 20 июля.

Игра пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве.

Согласие на участие в матче уже подтвердили Александр Овечкин, Михаил Сергачев, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Дмитрий Орлов, а также Илья Ковальчук, Александр Радулов, Сергей Толчинский, Егор Яковлев, Вадим Шипачев, Александр Никишин и другие звезды российского хоккея, сообщает «Матч ТВ».

Сборными НХЛ и КХЛ будут руководить тренеры Игорь Ларионов и Андрей Разин.

8 комментариев
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Приятно осознавать, что Разина наконец-то признали топ тренером. Хотя топ тренер он уже давно!
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Красавцы! Лучшие два тренера лиги! Сразу видно уважение игроков к Разину и Ларионову . Ждем , когда гениальный тренер приклеится к этому зрелищу. Неужели без главного тренера ХК «Таблицы» . Уже всех , видимо , достал . И даже игроков НХЛ.
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Хорошо, что без Ротенберга, по крайней мере пока
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Неужели Ротенберга не будет. Как же так ?
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Ответ Дима Миронов
Одни старики, где молодежь?
Они может и "старики", но Звёздные и титульные "старички".На этом и строятся выставочные, благотворительные матчи, которые популяризируют хоккей. 😉
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Вот это вывеска «….. КХЛ и НХЛ» 😃😄
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эх. на вахте буду. ну хоть денег сэкономлю :(
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