Овечкин, Малкин, Панарин, Ковальчук и Радулов сыграют в гала-матче звезд КХЛ и НХЛ. Разин и Ларионов – тренеры
Александр Овечкин, Евгений Малкин сыграют в матче звезд КХЛ и НХЛ.
Благотворительный хоккейный гала‑матч, в котором встретятся звезды НХЛ и КХЛ, состоится 20 июля.
Игра пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве.
Согласие на участие в матче уже подтвердили Александр Овечкин, Михаил Сергачев, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Дмитрий Орлов, а также Илья Ковальчук, Александр Радулов, Сергей Толчинский, Егор Яковлев, Вадим Шипачев, Александр Никишин и другие звезды российского хоккея, сообщает «Матч ТВ».
Сборными НХЛ и КХЛ будут руководить тренеры Игорь Ларионов и Андрей Разин.